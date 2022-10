Díaz-Canel visite Pinar del Rio pour suivre la réparation des dégâts causés par Ian

La Havane, 13 oct (RHC) Le président cubain Miguel Díaz-Canel s’est rendu ce jeudi pour la cinquième fois dans la province de Pinar del Río afin vérifier la réparation des dégâts de l’ouragan Ian. Cette province, la plus occidentale de notre pays a été durement touchée par phénomène naturel, fin septembre.

Lors d'un dialogue avec les habitants de la municipalité de Consolación del Sur, le chef d'État cubain a confirmé la volonté de résoudre les dommages causés par la tempête dans les plus brefs délais.

Un peu plus tard, le président cubain s'est entretenu avec une brigade de monteurs de lignes qui travaillaient à rétablir l'électricité dans la municipalité de Viñales.

Parmi les priorités définies par les plus hautes autorités de notre pays figurent en effet le rétablissement de l'électricité, l'approvisionnement en eau et la réparation des dégâts subis par le fonds de logement. Plus 99 000 logements ont été endommagés.

Le rétablissement de l’électricité couvrait jeudi matin 43,49% des clients.

Jusqu’à présent, 546 hectares de cultures diverses, notamment de céréales et de légumes ont été plantées. 6 151 personnes sont encore dans des centres d'évacuation et la téléphonie mobile et fixe, ont été restituées à 96 et 89% respectivement.

Pour sa part, le président de l'Assemblée Nationale, Esteban Lazo, a visité la localité de Niceto Pérez, dans la province d'Artemisa, afin de vérifier les travaux de récupération dans ce territoire occidental.