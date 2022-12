Arrivée à Cuba d’une nouvelle centrale électrique flottante

Une nouvelle centrale flottante pour la production d'électricité, d'une capacité installée de 110 mégawatts (MW), a accosté le 15 novembre dans la baie de La Havane, afin d'être connectée, dans un court délai, au Système électrique national (SEN).

L'arrivée de cette centrale mobile est le résultat de l'une des actions de l'Union électrique (UNE) visant à augmenter la capacité du SEN, qui est limitée depuis plusieurs mois en raison d'un déficit de production.

Lazaro Guerra Hernandez, directeur technique de l'UNE, a déclaré à Granma que cette centrale est équipée de six moteurs à fioul et qu'une fois synchronisée au réseau national, à la fin du mois, elle devrait fournir entre 100 et 105 MW.

Il a expliqué qu'il s'agit de la septième embarcation de ce type, puisqu'il y en a déjà trois installée dans la baie de La Havane, et trois autres dans le port de Mariel, dans la province d'Artemisa.

« Avec cette nouvelle centrale, Cuba devrait atteindre une puissance de plus de 500 MW de capacité installée en génération mobile flottante », a déclaré Guerra Hernandez, qui a ajouté que les premiers de ces systèmes fonctionnent sur l'Île depuis 2019, grâce à un accord avec la société turque Karadeniz Holding.

Le directeur de l'UNE a expliqué que la centrale flottante nouvellement arrivée sera approvisionnée en combustible à la raffinerie de Ñico Lopez, puis sera installée sur son emplacement définitif dans la baie de la capitale, où les lignes de transmission pour sa connexion au SEN sont déjà en place.

Concernant la disponibilité des centrales thermiques, il a expliqué que le 14 novembre, l'unité 6 de la centrale thermoélectrique (CTE) de Mariel à Artemisa et l'unité 6 de la CTE Renté à Santiago de Cuba étaient hors service en raison de pannes, tandis que l'unité 5 de la CTE de Mariel, l'unité 3 de la CTE Santa Cruz del Norte, à Mayabeque, le bloc d'unités de la centrale Guiteras à Matanzas, l'unité 5 de la CTE de Nuevitas à Camagüey et l'unité 3 de la CTE Renté se trouvaient en maintenance.