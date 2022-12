Diaz-Canel à Moscou : un nouveau chapitre dans l'histoire d'une solide amitié

MOSCOU, Fédération de Russie, – La Havane – si loin et pourtant si proche de cette terre bien-aimée – était encore illuminée par le soleil du couchant ce 19 novembre, lorsque l'avion transportant le Premier Secrétaire du Comité central du Parti communiste et président de la République de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez, atterrissait à l'aéroport international Vnoukovo 2 de Moscou, peu après 21 h 30.

C'est la troisième fois que Miguel Diaz-Canel Bermudez se rend en Russie en tant que chef d'État. Auparavant, il s’y était rendu en 2018 et en 2019.

Au terme d'un voyage de plus de 4 000 kilomètres, il laissait derrière lui les souvenirs précieux d’une visite attachante en République algérienne démocratique.

Une fois en Russie, ce pays qui est lié par tant de fils au cœur de l'Île des Caraïbes, le président et la délégation qui l'accompagne ont été accueillis dans le hall de l'aéroport par le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Riabkov.

Ils ont avancé sur le tapis rouge, et passé en revue la garde d'honneur. Puis, les hymnes des deux pays ont été joués – deux airs magnifiques et émouvants.

Ce fut alors le début d'une visite officielle qui durera jusqu'au 22 novembre et qui, pour les Russes et les Cubains, représente un chapitre parmi tant d'autres d'une amitié qui a transcendé tous les défis de l'histoire.

La délégation officielle cubaine pour cette deuxième étape de la tournée est composée de Bruno Rodriguez Parrilla, membre du Bureau politique et ministre des Relations extérieures de la République de Cuba ; des vice-Premiers ministres Ricardo Cabrisas Ruiz et Alejandro Gil Fernandez, également ministre de l'Économie et de la Planification, ainsi que des ministres du Commerce extérieur et des Investissements étrangers, Rodrigo Malmierca Díaz, et de Vicente de la O Levy, ministre de l'Énergie et des Mines.



Précédant l'arrivée du président Diaz-Canel à Moscou, la 19e Commission intergouvernementale s'était réunie le 18 novembre en Russie, afin de discuter de la coopération économique-sociale et scientifique-technique entre Cuba et la Russie. Les principaux sujets abordés ont porté sur la coopération bilatérale et les projets communs entre les deux pays dans le domaine de l'énergie.

Au cours de la réunion, présidée par le vice-Premier ministre cubain Ricardo Cabrisas Ruiz et son homologue russe Dmitry Chernychenko, l'expansion de la coopération commerciale, économique, de crédit, financière et bancaire, la mise en œuvre de projets prioritaires dans l'industrie, la science et la numérisation, les transports, la culture et le sport, entre autres, ont été abordés.

L'importance de renforcer la coopération dans le domaine de la santé et de promouvoir l'interaction dans le domaine des technologies de l'information et de la communication a également été soulignée.

Le programme de travail de la délégation cubaine en Fédération de Russie prévoit, entre autres, une rencontre officielle avec le président Vladimir Poutine, des échanges avec la mission diplomatique cubaine dans ce pays, ainsi que des espaces pour rendre hommage à l'histoire des deux nations.