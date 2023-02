Prieto : la colonisation culturelle à Cuba est inquiétante (+Photos)

La Havane, 1 février (ACN) Il y a actuellement une augmentation inquiétante de la reproduction de modèles qui indiquent la présence de la colonisation culturelle à Cuba, a déclaré Abel Prieto Jiménez, président de la Maison des Amériques, qui s'exprimait aujourd'hui au Congrès international de pédagogie 2023.

Depuis le Palais des congrès de La Havane et pendant le panel Le débat dans la Cuba d'aujourd'hui sur la colonisation culturelle, Prieto Jiménez a signalé que récemment dans le pays il y a eu des épisodes qui dénotent l'existence de ce phénomène, comme cela s'est produit à Holguín en octobre 2022, lorsque des jeunes sont apparus sur une place publique de cette province orientale déguisés avec des cagoules du Ku Klux Klan.

Lorsque l'ignorance et la colonisation se conjuguent, elles peuvent avoir des conséquences identiques ou similaires à celles du fascisme, a-t-il déclaré.

Il a souligné qu'ils travaillent sur le programme "Semer des idées, semer la conscience", allégorie d'une phrase du commandant en chef Fidel Castro Ruz qui invite les Cubains à développer leur esprit critique et leur résistance culturelle.

Prieto Jiménez a précisé que son principal objectif est de promouvoir les racines et le patrimoine nationaux par le biais d'ateliers dans les institutions éducatives et médiatiques et dans les familles, afin de faire face à la consommation de contenus banals.









Le président de la Maison des Amériques a expliqué aux délégués et invités de Pédagogie 2023 que, depuis 1959, Cuba mène une politique culturelle et éducative dans une perspective de décolonisation.

La Révolution souhaitait former des personnes cultivées et libres, ce qui s'est concrétisé par la création d'institutions telles que l'Institut cubain de l'art et de l'industrie cinématographiques, l'Imprimerie nationale, la Maison des Amériques et le Théâtre national, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que 1961 a été une année cruciale car la campagne d'alphabétisation a été menée à bien, avec laquelle la nation s'est déclarée territoire libre d'analphabétisme.

Dans le discours de Fidel intitulé "Paroles aux intellectuels", une politique culturelle anti-dogmatique et anti-sectaire sans précédent a été définie pour Cuba, a-t-il déclaré.

Il a souligné que l'émergence de la Maison des Amériques, des fondations Alejo Carpentier, Nicolás Guillén et Fernando Ortiz, ainsi que des centres spécialisés dans l'œuvre du Héros national de Cuba, José Martí, et de Fidel Castro, a complété le panorama institutionnel pour affronter la colonisation.

Selon Prieto Jiménez, l'apôtre de l'indépendance cubaine et le commandant en chef constituent les deux axes essentiels de la pensée dé-colonisatrice de l'archipel.









Les autres intervenants étaient Marlene Vázquez Pérez, directrice du Centre d’Études sur José Martí, René González Barrios, directeur du Centre Fidel Castro, l'intellectuel Víctor Fowler Calzada et Sivia Navarro Quintero, directrice de l'Institut National des Sciences Pédagogiques.

Jusqu'au 3 février, le congrès Pédagogie internationale 2023 accueillera en mode hybride des participants de plus de 50 pays, qui présenteront leurs expériences sur l'éducation inclusive, équitable et de qualité dans le monde.