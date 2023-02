Le président cubain approuvé comme candidat au poste de député de Santa Clara (+Photo)

Santa Clara, 5 février (ACN) Le président cubain Miguel Díaz-Canel a été approuvé à l'unanimité ce dimanche comme candidat au poste de député au parlement par les 110 délégués de l'Assemblée du pouvoir populaire dans cette ville.

La biographie de l'actuel président cubain fait apparaître ses résultats académiques exceptionnels et son passé de leader étudiant à l'université Marta Abreu de las Villas, dans cette ville du centre de Cuba, où se tient aujourd'hui la session extraordinaire de l'Assemblée municipale du pouvoir populaire.

Díaz-Canel a également été reconnu pour son travail exceptionnel en tant que premier secrétaire du Parti communiste de Cuba dans les provinces de Villa Clara et Holguín, sa participation internationaliste au Nicaragua et son travail actuel en tant que premier secrétaire du Parti dans la nation.









La liste des huit candidats de Santa Clara pour le vote populaire du 26 mars comprend également le président de l'Union des écrivains et artistes de Cuba (Uneac), Luis Morlote, ainsi que le gouverneur et le premier secrétaire du parti communiste de Villa Clara, Alberto López et Osnay Miguel Colina, respectivement.

On a également appris que, sur les 32 candidats à la députation pour la province cubaine de Villa Clara, 31 sont universitaires et les autres suivent actuellement des études supérieures.

La 10e législature de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire comptera 470 députés (135 de moins que l'actuelle), dont 221 (47,02 %) sont des délégués de la base, 135 (28,7 %) viennent des provinces et 114 (24,2 %) sont des nationaux. (Fuente:PL)