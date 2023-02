470 candidats du peuple au Parlement cubain nommés

La Havane, 5 fév (ACN) Consuelo Baeza Martín, présidente de la Commission nationale des nominations (CNN), a qualifié d'exercice légitime et démocratique la nomination des 470 candidats au Parlement cubain par les 168 Assemblées municipales du pouvoir populaire.

Lors d'une conférence de presse dans la capitale, la plus haute autorité de la CCN a déclaré qu'en toute solennité, et avec une participation de 95%, les délégués ont approuvé les candidats du peuple en vue des élections nationales prévues le 26 mars.

Seulement dans les municipalités de Carlos Manuel de Céspedes et de Vertientes, deux propositions de pré-candidats ont été modifiées et les propositions correspondantes ont été approuvées à la place, mais cela n'a pas changé la composition de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, dans cette nouvelle législature et avec moins de députés que dans la précédente.

Il a indiqué que 20 % des candidats sont des jeunes jusqu'à 35 ans, ce qui signifie que l'âge moyen est de 46 ans, un parlement jeune, a-t-il dit, tandis que les femmes représentent 55,3 % ; 95,3 % ont une formation universitaire et 45,5 % sont noirs et métis, une expression de la pluralité ou de la diversité qu'aura l'organe suprême de l'État.

Il a souligné combien il est significatif que parmi les candidats figurent le général d'armée Raúl Castro, pour la municipalité de Santiago du IIe Frente, et Miguel Díaz-Canel, premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de la République, pour Santa Clara, ainsi que le commandant de la révolution Ramiro Valdés, pour Artemisa, et José Ramón Machado Ventura, pour Guantánamo.









La présidente de la Commission nationale des nominations a déclaré que lors des sessions plénières des organisations de masse et d'étudiants, ces personnalités et d'autres ont été proposées comme pré-candidats, tandis que parmi les personnes nommées aujourd'hui par les Assemblées municipales du pouvoir populaire, il y a 223 délégués de la base.

D'autres données illustrent la manière dont tous les secteurs de la société cubaine seront représentés à l'Assemblée nationale, et avec plus de force ceux qui sont ses principales réalisations : 7,7 % des futurs députés appartiennent à l'éducation, 6,6 % à la santé, 5,1 % à l'enseignement supérieur et 3 % au secteur paysan et coopératif.

Bien que ces chiffres et d'autres devront être validés par le Conseil national électoral, comme le stipule la loi électorale, Baeza Martín a informé que les candidats du peuple comprennent des stars du sport, des artistes et des intellectuels de premier plan, des scientifiques, ainsi que des combattants des forces armées et des chefs religieux.

Il a rappelé que le Conseil d'État a convoqué des élections nationales pour le 26 mars prochain, afin que le peuple élise les députés au Parlement pour un mandat de cinq ans par un vote libre, direct et décrété, conformément aux dispositions de la Constitution de la République et de la loi électorale.

Avant ce moment, à partir du lundi 6 février et jusqu'au 24 mars, les candidats tiendront des réunions et des échanges avec la population, les travailleurs dans les centres d'intérêt économique et social et dans les quartiers des municipalités pour lesquelles ils ont été désignés. (Source : ACN)