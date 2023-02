Díaz-Canel assiste à la cérémonie marquant le 25e anniversaire de la visite de Jean-Paul II à Cuba (+Photo)

La Havane, 8 février (ACN) Le premier secrétaire du Comité Central du Parti Communiste de Cuba (CC-PCC) et président de la République, Miguel Díaz-Canel a assisté mercredi à la cérémonie marquant le 25ème anniversaire de la visite apostolique de Jean Paul II dans la plus grande île des Antilles.

Au Grand Amphithéâtre de l'Université de La Havane (UH), le cardinal Beniamino Stella, envoyé du pape François, et Miriam Nicado García, rectrice de l'université, ont également présidé la cérémonie.

Bruno Rodríguez, membre du Bureau politique du PCC et ministre des Affaires étrangères, et Rogelio Polanco Fuentes, membre du Secrétariat du CC-PCC et responsable de son Département idéologique y étaient également présents









Le 25 janvier, le ministère des affaires étrangères, le ministère des communications et le groupe d'entreprises Correos de Cuba ont émis une oblitération postale commémorative du voyage du Souverain Pontife, qui marque favorablement les liens du pays des Caraïbes avec l'Église catholique et le Saint-Siège.

Jean-Paul II a été le premier pape à se rendre à Cuba, du 21 au 25 janvier 1998, à l'invitation du Commandant en chef, Fidel Castro Ruz (1926-2016), leader historique de la Révolution cubaine.