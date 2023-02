Les gouvernements de Cuba et de la Colombie encouragent le renforcement des liens bilatéraux

La Havane, 9 février (ACN) Le président cubain Miguel Díaz-Canel et la vice-présidente colombienne Francia Márquez se sont prononcés jeudi en faveur du renforcement des relations entre les deux pays.

Ils ont tenu dans la capitale une réunion que le président a qualifiée de fraternelle sur son compte Twitter.

Il a ajouté que "nous avons confirmé la volonté de renforcer et de diversifier les liens bilatéraux. J'ai ratifié l'engagement de Cuba envers cette nation sœur dans la recherche de la paix. Je l'ai remerciée de sa présence à la Foire internationale du livre de La Havane", qui débute ce jeudi et dont la Colombie est l'invité d'honneur.

Díaz-Canel lui a également déclaré que "nous attachons une grande importance à cette visite à l'occasion du 31e Salon international du livre de La Havane, car elle est liée à nos identités et à la volonté de relancer nos relations".

Il a remercié le pays sud-américain pour sa position contre le blocus américain de Cuba et a également reconnu la position digne de l'actuel gouvernement colombien qui demande l'exclusion de Cuba de la liste arbitraire et illégale des États qui soutiennent prétendument le terrorisme.

Pour sa part, le ministère des affaires étrangères a déclaré que la rencontre s'est déroulée dans une atmosphère cordiale et que les deux dirigeants ont "discuté de l'excellent état des relations bilatérales". Ils ont également discuté de questions d'intérêt régional et international".

Márquez est arrivée hier dans la capitale en visite officielle pour assister à la foire, l'un des événements culturels les plus importants de l'île.

Elle a été accieillie à l'aéroport international José Martí par le directeur pour l'Amérique du Sud du ministère cubain des affaires étrangères, Carlos de Céspedes Piedra, et elle effectuera une visite de deux jours au cours de laquelle elle prévoit de s'entretenir avec les autorités cubaines, de visiter le centre commémoratif Martin Luther King et de déposer une gerbe à la mémoire du héros national José Martí.

Dans de récentes déclarations, elle a affirmé que cette visite est une occasion inestimable de renforcer les liens d'amitié et de construire des alliances autour d'objectifs communs tels que l'intégration régionale, la justice raciale et environnementale, l'égalité des sexes, la réactivation économique par le tourisme, la connectivité aérienne et maritime, la culture et la paix.

Elle a souligné qu'elle voyage avec le même engagement d'amour et d'espoir, représentant un gouvernement de changement, qui lutte pour la paix, la dignité et la justice sociale. (Source : Prensa Latina).