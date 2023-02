Cuba et l'Algérie favorisent une plus grande coopération

La Havane 16 février (RHC) La signature de huit documents entre Cuba et l'Algérie permettra d'étendre les relations économiques, commerciales, financières et de collaboration dans divers domaines, ce qui réaffirme les liens historiques de fraternité qui existent depuis plus de 60 ans.

La 23e Commission intergouvernementale Cuba-Algérie, qui s'est tenue du 13 au 14 février, a servi de plateforme pour approuver l'Agenda économique bilatéral 2023-2026 et d'autres textes juridiques, afin de donner un nouvel élan à la coopération dans des secteurs tels que l'agriculture, la santé, le sport et l'industrie pharmaceutique.

Le président cubain Miguel Díaz-Canel, le Premier ministre Manuel Marrero et d'autres hauts fonctionnaires ont assisté au Forum des affaires. Du côté algérien, le président de la commission intergouvernementale et ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, et l'ambassadeur de l'Algérie à Cuba, Abdelkrim Benchiah, étaient présents, ainsi que d'autres représentants de l'État.

Ils ont examiné les perspectives et les transformations de l'économie de l'île, les investissements en Algérie et, en particulier, dans la gestion du guichet unique décentralisé de la ville d'Oran, et les investissements étrangers à Cuba, ainsi que les opportunités d'affaires dans le pays maghrébin et les possibilités dans la zone spéciale de développement de Mariel (ZEDM), à l'ouest de l'île.

En outre, les présidents des Chambres de commerce des deux nations, Antonio Carricarte et Kamel Hamenni, respectivement, ont signé un plan d'action pour le travail conjoint, visant à renforcer les liens de coopération entre les systèmes de santé, signé par le ministre cubain de la Santé, José Angel Portal, avec son homologue Saihi, qui a préconisé l'élargissement de la coopération médicale et la recherche conjointe.