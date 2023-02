Díaz-Canel s'entretient avec des représentants de la vie culturelle de Santa Clara

Santa Clara, Cuba, 16 février (ACN) Le président cubain Miguel Díaz-Canel s'est entretenu avec des représentants de la culture aujourd'hui au siège du Conseil des Arts Scéniques, lors de sa tournée en tant que candidat à la députation de cette ville.

La rencontre avec le dirigeant cubain, accompagné de sept candidats à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire (parlement) pour cette ville centrale du pays, a été rejointe par d'autres habitants de la communauté Capiro-Sandino.

Ce centre de développement et de recherche enseigne le ballet, la danse et la musique, et sert également de siège au groupe folklorique Oché, dirigé par Víctor Miranda et à Danza del Alma, sous la tutelle du maestro Ernesto Alejo.

La visite de jeudi comprend également une rencontre avec des athlètes et des entraîneurs de l'Ecole d’Initiation Sportive (EIDE) de Villa Clara, Héctor Ruiz, auxquels se joindront des travailleurs et des habitants de la communauté de Manajanabo.

Il y aura également un échange de vues avec les employés du commerce et de la gastronomie dans le centre de loisirs d'Arcoíris, et plus tard dans l'extension du Centre de Cardiologie Ernesto Guevara avec le personnel médical et les habitants de la communauté, ainsi qu'une autre rencontre avec la population dans les environs du parc Leoncio Vidal.

C'est le troisième jour que le président cubain, en sa qualité de candidat à la députation, visite le territoire de Santa Clara.

Auparavant, les 6 et 7 février de cette année, il avait visité des centres universitaires, des usines, des rencontres avec des jeunes et des communautés urbaines.

Le groupe de candidats à la députation de Santa Clara comprend également le premier secrétaire du Comité provincial du Parti communiste et le gouverneur de Villa Clara, Osnay Miguel Colina et Alberto López, respectivement, le président de l'Union des écrivains et artistes de Cuba (Uneac), Luis Morlote, et d'autres camarades représentant la direction municipale et les délégués de la base. (Source:PL)