Cuba se félicite de la position de la Caricom contre le blocus américain

La Havane, 19 février (ACN) Le ministre des Affaires étrangères Bruno Rodríguez a réitéré dimanche la gratitude de Cuba envers les chefs de gouvernement de la Communauté des Caraïbes (Caricom) pour leur position permanente de rejet du blocus américain contre cette nation.

Notre sincère gratitude pour leur soutien et leur appel renouvelé à la levée du blocus économique, commercial et financier injuste contre le peuple et le gouvernement de Cuba, a écrit le chef de la diplomatie cubaine sur Twitter.

La 44e conférence des chefs de gouvernement de la communauté intégrationniste, qui s'est tenue à Nassau, aux Bahamas, du 15 au 17, avait parmi ses principaux sujets la situation en Haïti.

Les participants ont convenu de construire des alliances internationales pour soutenir les efforts visant à rétablir la paix et la stabilité dans ce pays des Caraïbes, mécanismes essentiels pour parvenir à des élections libres, équitables et crédibles.

Ils ont également discuté, entre autres, de la sécurité alimentaire, de la sécurité énergétique et du financement du climat et de la santé.

Fondée en 1973 à Trinité-et-Tobago et comprenant 15 États membres et cinq membres associés, la Caricom promeut l'union économique et commerciale, la coordination de la politique étrangère et la coopération dans divers domaines d'intérêt commun.