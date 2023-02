Le premier vice-ministre des FAR a évalué la stratégie face aux incendies de forêt dans l'est de Cuba (+Photos)

La Havane, 26 février (ACN) Le premier vice-ministre des Forces Armées Révolutionnaires (FAR), le général de corps d'armée Ramón Espinosa Martín a évalué samedi dans la province orientale d’Holguín la stratégie pour faire face à l'incendie de forêt de Pinares de Mayarí.

En analysant les difficultés des opérations, dues à la dispersion des foyers, à la vitesse du vent, à la sécheresse et au terrain irrégulier, Espinosa Martín a appris la création de zones de brûlage dirigé de plus de 20 mètres de large.









Il a également appris la responsabilité des personnes autorisées à lutter contre les incendies et les tâches à accomplir pour empêcher la progression de l'incendie de Loma del Diablo à La Poza de Rafael, dans le parc Mensura-Piloto.

Accompagné du général de division Ricardo Rigel Tejeda, chef de l'armée de l'Est, et des plus hautes autorités politiques et administratives de la municipalité de Mayarí, le dirigeant a ordonné la surveillance des points chauds qui restent derrière, en tenant compte de la variabilité des vents, qui peuvent stimuler sa réapparition.

Le premier vice-ministre des FAR a décrit comme transcendantale l'observation de chacun des points chauds, un fait qui facilitera l'étude de leurs tendances et réévaluera la direction et la vitesse.

Photo : granma.cu

Il a également recommandé de disposer de plusieurs alternatives pour les cas qui le nécessitent, ainsi que de ne pas affronter directement les parties les plus intenses de l'incident.

Il a considéré de grande importance l'entrée de l'aviation pendant les premières heures de la journée, en profitant de l'humidité plus élevée, de la meilleure visibilité et de la force du vent plus faible.

Quelque 1 236 personnes participent aux efforts visant à maîtriser l'incendie, dont on estime qu'il a endommagé plus de 1 300 hectares de forêts et de pâturages. (Source : ACN)