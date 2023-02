Díaz-Canel : les témoignages d'amitié avec Cuba sont émouvants

La Havane, 26 février (ACN) Miguel Diaz-Canel Bermudez, Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de la République, a déclaré aujourd'hui que les témoignages de solidarité avec Cuba sont émouvants et encourageants.

Tant de manifestations de solidarité avec #Cuba et de condamnation du blocus économique qui cherche, sans succès, à briser notre peuple", a-t-il déclaré sur son compte Twitter officiel.

Notre gratitude à nos amis et compatriotes à l'étranger qui exigent un #BetterWithoutBlockade. #BetterIsPossible, a-t-il écrit sur le réseau social.









Les émigrants et les amis de Cuba ont uni leurs voix aujourd'hui pour demander la fin du blocus américain de la nation caribéenne et son retrait de la liste des sponsors présumés du terrorisme lors d'une autre caravane mondiale.

Selon l'organisateur du projet de solidarité Bridges of Love (Ponts d'Amour), Carlos Lazo, cette initiative permettra aux militants de descendre dans la rue avec des messages en faveur de la fin de la guerre économique contre La Havane et du rapprochement entre les deux peuples.

Les manifestations dans le pays nord-américain auront lieu à Miami, Seattle, New York et Minneapolis, dans une protestation qui atteindra également Montréal (Canada) et d'autres villes du monde, a rapporté l'agence de presse Prensa Latina depuis Washington.

Le professeur cubano-américain a déclaré sur son compte Facebook officiel que "s'il n'y a pas de caravane ou d'événement dans votre ville, soyez l'événement, soyez la caravane !

À cet égard, il a invité les gens à se rendre dans les espaces publics avec un drapeau et à tweeter : "À bas le blocus de Cuba ! #BetterWithoutBlockade #BridgesOfLove".

"Nous demandons la levée des sanctions cruelles qui punissent et tuent le peuple cubain !" a ajouté Lazo. (Source : ACN)