Le président cubain félicite le nouveau chef d'État vietnamien

Hanoï, 2 mars (ACN) Le président cubain Miguel Díaz-Canel a adressé aujourd'hui ses plus sincères félicitations et ses meilleurs vœux de succès dans l'exercice d'une responsabilité aussi importante au nouveau chef d'État vietnamien, Vo Van Thuong.

Dans son message, publié ici, Díaz-Canel a exprimé la conviction la plus totale que les deux nations continueront à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines et les relations exemplaires entre nos partis, gouvernements et peuples.

Une collaboration et des liens fondés, a-t-il ajouté, "sur une confiance politique mutuelle et un échange permanent sur les expériences de chaque pays dans l'effort commun de construction du socialisme".

Dans sa lettre, le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba a rappelé que 2023 marque le 60e anniversaire de la fondation du Comité cubain de solidarité avec le Sud-Vietnam et le 50e anniversaire de la visite historique du commandant en chef Fidel Castro dans le territoire libéré.

Dans ce contexte, le président cubain a réitéré au nouveau dirigeant vietnamien "la volonté de continuer à œuvrer pour préserver les relations traditionnelles de fraternité et de solidarité entre le Vietnam et Cuba".

Vo Van Thuong a été élu aujourd'hui par l'Assemblée nationale (Parlement) comme nouveau président de la République socialiste du Vietnam pour un mandat qui durera jusqu'en 2026. (Source:PL)