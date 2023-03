Cuba ratifie son soutien au Nicaragua au Conseil des droits de l'homme

La Havane, 3 mars (ACN) Cuba a ratifié ce vendredi devant le Conseil des Droits de l'Homme à Genève, Suisse, que son soutien au gouvernement et au peuple du Nicaragua dans ses objectifs de justice, bien-être et émancipation sociale est invariable.

Au cours de la 52e session ordinaire de l'organe intergouvernemental, le représentant permanent de Cuba auprès des organisations internationales basées dans cette ville européenne, Juan Antonio Quintanilla Román, a dénoncé les mesures coercitives imposées au Nicaragua et à d'autres nations en développement.

Le diplomate a déclaré que ce type de mesures, la politisation et l'utilisation illégitime des organes et mécanismes des Nations unies visent à manipuler la situation interne du pays d'Amérique centrale, à déstabiliser son gouvernement et à nuire à son image.

Il a souligné que la véritable façon d'agir au nom des droits de l'homme est d'exiger l'élimination immédiate des mesures coercitives unilatérales, car leur impact sur la pleine jouissance de ces droits dans les populations des pays affectés est bien documenté.

Ce mardi, s'exprimant lors du segment de haut niveau du Conseil des droits de l'homme, le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, a dénoncé les tentatives impérialistes de transformer cet organe du système des Nations unies en un tribunal contre les pays qui ne se subordonnent pas aux intérêts géopolitiques des gouvernements puissants.

"Aucun pays n'est exempt de défis, et aucun n'a le pouvoir de se considérer comme un modèle en la matière, de juger les autres, et encore moins, de les politiser et de les utiliser pour stigmatiser les États souverains et les projets économico-sociaux qui ne se conforment pas aux desseins des maîtres de la finance, des marchés et des armes", a-t-il déclaré. (Source : ACN)