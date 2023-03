Cuba soutient l'initiative anti-inflation du Mexique

La Havane, 3 mars (ACN) Le président cubain Miguel Díaz-Canel a répondu positivement vendredi à l'appel de son homologue mexicain, Andrés Manuel López Obrador, pour une réunion des chefs d'État de son pays, de Cuba, du Brésil, de la Colombie et de l'Argentine.

La réunion proposée par le chef d'État mexicain porterait sur la lutte contre l'inflation et la collaboration mutuelle par vidéoconférence le 5 avril.

A votre service, cher @lopezobrador. Nous devons coordonner nos efforts. Nous le devons à nos peuples et à notre histoire. Notre Amérique compte sur #Cuba, a écrit Díaz-Canel sur Twitter.

Lopez Obrador a annoncé la veille l'initiative de promouvoir un plan anti-inflationniste avec plusieurs nations latino-américaines, dans le but de promouvoir le commerce et la collaboration, et de lutter contre la hausse des prix des aliments et d'autres biens.

Selon le président mexicain, la stratégie intergouvernementale impliquera les producteurs, les distributeurs, les commerçants, les importateurs, les vendeurs et les acheteurs.

Il s'agit de l'alimentation, de l'obtention des prix, de la suppression des droits de douane, des barrières qui empêchent d'obtenir des aliments à un bon prix pour le marché intérieur des pays, a-t-il expliqué.

La proposition prévoit une réunion ultérieure en face à face. (Source:PL)