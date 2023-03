Le président cubain s'entretient avec les assembleurs de Ciclos Minerva (+Photo)

Santa Clara, 3 mar (ACN) Le président cubain Miguel Díaz-Canel a commencé vendredi sa tournée en tant que candidat à la députation par un dialogue ouvert avec les assembleurs de l'entreprise industrielle Ángel Villareal, Ciclos Minerva.

Le leader cubain, accompagné de sept autres candidats à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, s'est intéressé aux résultats de production de cette industrie du centre du pays, dédiée à la fabrication de bicyclettes, de motos et de tricycles mécaniques et électriques.

Cette usine, unique en son genre dans le pays, fabrique également des fauteuils roulants et perfectionne l'assemblage de tricycles cargo, dont plusieurs prototypes sont exposés dans l'industrie.









Les fauteuils roulants sont destinés au secteur de la santé et aux personnes handicapées, et on a également travaillé sur des portes galvanisées pour le programme de logement, la fabrication d'étagères métalliques et la construction de berceaux pour les nouveau-nés à la maternité de Santa Clara.

En ce huitième jour de visite à Santa Clara, le premier secrétaire du Parti communiste de Cuba entend de visiter l'hôpital Comandante Manuel Fajardo, une unité de référence pour la gestion du Covid-19 pendant la pandémie.

Il s'entretiendra également ce vendredi avec des étudiants et des professeurs de l'Institut d'enseignement supérieur du ministère de l'Intérieur de la région centrale, le général de brigade Luis Felipe Denis, et avec des travailleurs du tourisme. (Source PL)