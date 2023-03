Une délégation cubaine avec un large agenda à Doha

Doha, 6 mars (ACN) La délégation cubaine qui participe à la cinquième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (PMA) tient aujourd'hui plusieurs réunions bilatérales.

Conduite par le ministre du commerce extérieur et de l'investissement de l'île, Rodrigo Malmierca, la délégation a tenu une réunion avec le ministre d'État indien aux affaires extérieures, Rakjumar Singh.

Rodrigo Malmierca rencontre des représentants des nations participant à la 5ème conférence des pays les moins avancés.









Lors de la réunion, ils ont passé en revue les progrès de la coopération économique bilatérale, notamment les crédits pour les projets d'énergie renouvelable, a détaillé Malmierca sur son compte Twitter.

Le ministre indien a également ratifié son soutien à la présidence pro tempore de Cuba au sein du Groupe 77+Chine.

Il a également échangé des idées avec la délégation chinoise à la 5e Conférence pour promouvoir des projets au profit des pays membres du Groupe des 77, et au niveau bilatéral, l'excellent état des relations dans tous les domaines a été constaté.

La Conférence sur les PMA, qui se tient jusqu'au 9 mars dans la capitale qatarie, réunit les présidents et ministres de 33 pays d'Afrique et de 12 pays d'Asie-Pacifique, ainsi que d'Haïti et de Cuba.

Cette réunion est une occasion unique d'accélérer le développement durable là où l'aide internationale est la plus nécessaire, et d'exploiter tout le potentiel des pays les moins avancés en les aidant à avancer sur la voie de la prospérité", a-t-il déclaré.