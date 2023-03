Le président vénézuélien s’entretient avec Raúl Castro

Caracas, 6 mars (ACN) Le président vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé aujourd'hui sur son compte Twitter qu'il a tenu une réunion avec le leader historique de la Révolution cubaine, Raul Castro, qui a ratifié l'engagement de Cuba envers le processus bolivarien, a déclaré le dirigeant vénézuélien.

Sur le réseau social, le chef de l'État a écrit qu'il avait eu "une réunion de fraternité" avec le général d'armée de l'île des Caraïbes, accompagné de Rafael Correa, "des dirigeants qui nous ont toujours apporté leur amitié et leur soutien".

Je suis heureux de les voir et de ratifier ensemble la validité des rêves d'union pour lesquels le Comandante Chávez a lutté", a-t-il déclaré.

La veille, Maduro a également reçu le président de l'État plurinational de Bolivie, Luis Arce, le commandant Daniel Ortega du Nicaragua et les premiers ministres Ralph Gonsalves de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Roosevelt Skerrit de la Dominique.

Il s'est également entretenu avec le dirigeant hondurien Manuel Zelaya, à l'issue de la Rencontre mondiale pour la validité de la pensée bolivarienne du commandant Chávez au XXIe siècle, à laquelle ont participé plus d'une centaine d'intellectuels et de chercheurs de 60 pays de tous les continents.

Lors de la clôture de l'événement, le général d'armée cubain a ratifié que l'hommage de Cuba et de son peuple à Hugo Chávez sera de l'accompagner et de le suivre toujours.

Raul a souligné que Chavez et ses compagnons de lutte ont secoué notre continent et ont eu un impact sur l'histoire contemporaine de notre Amérique.

Il a souligné que nous avons été marqués par Chávez et que nous avons été témoins des agressions et de la guerre économique pour renverser le processus bolivarien, mais aussi, a-t-il dit, nous avons été fiers de constater que le peuple vénézuélien a su défendre ses conquêtes et ne pas les laisser tomber.

Le dirigeant cubain a souligné que nous avons également été témoins du leadership de Nicolás Maduro qui a poursuivi l'œuvre de Chávez et de sa capacité à résister et à vaincre.

Il a assuré que "Cuba est et sera aux côtés du peuple vénézuélien, aux côtés de Maduro et de l'union civico-militaire du peuple bolivarien et chaviste".

Dans son discours, le leader historique cubain a déclaré que l'une des forces du leadership de Chávez était sa fidélité aux principes et aux engagements qu'il a assumés, et il a assuré qu'il a fixé des objectifs qui nous montrent également le chemin.

Le peuple cubain, a-t-il dit, a rapidement identifié les qualités de Chávez, son charisme, sa sympathie et son don avec le peuple, et lorsqu'il a appris sa maladie, il s'est renseigné sur son état, son évolution et ce qui pouvait être fait.

Il a souligné que Chávez mettait en pratique au quotidien le concept "oui, c'est possible", même si les défis sont immenses.