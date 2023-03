Raúl Castro et Díaz-Canel rendent hommage au front de guérilla dans l'est de Cuba

La Havane, 6 mars (ACN) Le leader de la Révolution cubaine, Raúl Castro Ruz, et le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de la République, Miguel Díaz-Canel ont dirigé lundi une célébration pour marquer le 65e anniversaire du troisième front oriental " Mario Muñoz ", dans la Sierra Maestra.

Les hauts dirigeants se sont entretenus avec les autorités locales et la population. Ils ont rappelé que le commandement rebelle a été créé par le commandant de la guérilla de l'époque, Juan Almeida Bosque (1927-2009), reconnu comme l'une des légendes des exploits de la lutte révolutionnaire de Cuba.

Le mausolée aux martyrs de cette enclave de l'Armée rebelle, dont celui de son chef, se dresse sur la Coline de la Esperanza, au cœur du massif montagneux, le principal de la géographie nationale.

Comptant 57 combattants et couvrant une zone de plus de six mille kilomètres, le détachement de guérilla porte le nom du médecin qui a mené l'assaut de la caserne Moncada par les jeunes révolutionnaires dirigés par Fidel Castro Ruz le 26 juillet 1953 en vue du renversement du dictateur Fulgencio Batista (1952-1958).

Le Troisième Front a été décisif dans la conception stratégique pour faire face à l'offensive de l'armée de Batista qui, avec quelque 10 000 membres, visait à vaincre les forces rebelles par un puissant déploiement d'hommes et de moyens dans les montagnes orientales.

Il a également été décisif dans les actions de l'Opération Santiago et dans les combats qui ont rendu possible la victoire révolutionnaire du 1er janvier 1959, annoncée cette nuit-là par Fidel depuis les balcons de l'Hôtel de Ville, au cœur de la ville de Santiago de Cuba. (Source : Prensa Latina)