Les liens entre le Parlatino et Cuba mis en évidence au Panama

Panama, 6 mars (ACN) La présidente du Parlement latino-américain et caribéen (Parlatino), Silvia Giacoppo, a souligné aujourd'hui les liens historiques qui unissent le Parlement régional et Cuba lorsqu'elle a reçu l'ambassadeur de l'île au Panama, Victor Cairo, au siège du Parlatino dans la capitale de ce pays.

La sénatrice argentine a salué la participation active des députés de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba (ANPP), le Parlement, et leur leadership dans la gestion de domaines tels que la santé et l'éducation, entre autres.

Au cours de l'entretien, auquel ont également participé les députés Yolanda Ferrer, présidente de la commission des relations internationales de l'ANPP, et Miguel Charbonet, responsable de la commission de l'éducation du Parlatino, Mme Giacoppo a plaidé en faveur du développement des liens avec d'autres institutions de la nation caribéenne, telles que les universités.

Elle a également salué la présence majoritaire des femmes au sein du parlement cubain et les différentes initiatives en matière d'égalité des sexes, tout en annonçant la création future d'un observatoire du Parlatino pour suivre et permettre aux législatures nationales d'accéder aux expériences dans ce domaine.

Au cours de l'échange de vues, Mme Giacoppo a exprimé sa gratitude pour les informations détaillées reçues sur les progrès de la science et de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique à Cuba, qui, en pleine crise sanitaire causée par le Covid-19, ont permis de développer cinq candidats vaccins, dont deux sont devenus des vaccins contre la pandémie et sont utilisés dans des pays voisins tels que le Mexique.

Cairo, à son tour, a souligné les liens de fraternité et de solidarité avec le Panama et d'autres pays, renforcés par la présence en 2020 et 2021 de membres de la Brigade médicale internationale Henry Reeve, qui ont collaboré à la lutte contre la pandémie, ce qui a permis de sauver des vies.

Pour sa part, M. Ferrer a évoqué le déroulement des élections dans le pays caribéen, alors que le 26 mars, les Cubains éliront les 470 membres de l'ANPP, un processus qui, comme les années précédentes, comptera sur une large participation de la population.

Le député cubain Rolando González, actuel président suppléant du Parlatino, et le Mexicain Ricardo Velázquez, secrétaire des Commissions, entre autres autorités, ont également participé à la réunion fraternelle (Source:PL).