L'Union des informaticiens de Cuba encourage la croissance permanente de ce secteur (+Photos)

La Havane, 7 mars (ACN) L'Union Cubaine des Informaticiens (UIC) contribue à la croissance continue des connaissances et à l'actualisation technologique des professionnels de l'Informatique, de l'Automatisation, de l'Électronique, des Communications et d'autres professions connexes, a déclaré mardi la ministre des Communications, Mayra Arevich Marín.

Lors de l'ouverture de la deuxième assemblée générale de cette organisation, qui s'est tenue au Palais des congrès de La Havane, elle a souligné que l'UIC joue également un rôle décisif dans l'alphabétisation numérique des citoyens.

"Les efforts déployés par l'organisation dans le cadre d'ateliers et d'événements visant à promouvoir la formation et la requalification de ses membres sont remarquables, tout comme le développement du Forum sur la gouvernance de l'Internet et le Congrès international sur la cybersociété", a déclaré Arevich Marín en évaluant les actions de l'UIC au cours de la période écoulée.

Elle a souligné deux projets de développement local dans les provinces de Cienfuegos et de Camagüey qui encouragent la transformation numérique et l'innovation au niveau territorial, ce qui jette les bases de leur application dans d'autres régions cubaines.

Elle a ajouté qu'un projet de collaboration internationale est également en cours avec l'Union européenne pour mettre en place un réseau de laboratoires d'innovation citoyenne dans plusieurs provinces, et que dans certains cas, ils sont déjà opérationnels.

Arevich Marín s'est déclarée satisfaite des résultats de l'UIC, un atout pour le système de communication de la plus grande île des Antilles.

L'attention portée aux membres, la gestion des connaissances et l'innovation, les relations internationales et avec d'autres organisations cubaines, les technologies de l'information et de la communication, ainsi que la révision des statuts, seront au centre des discussions de la corporation lors de la deuxième assemblée générale, qui se tiendra jusqu'à demain, mercredi.

Considérée comme la plus jeune organisation de la société civile cubaine, l'UIC a un caractère social et une portée nationale, avec des structures territoriales dans chacune des provinces et la municipalité spéciale de Isla de la Juventud.

La réunion a été présidée par Yamila Peña Ojeda, procureur général de la République, Omar Pérez Salomón, fonctionnaire du Département des services du Comité central du Parti communiste de Cuba, Grisel Reyes León, vice-ministre des Communications, et Ailyn Febles Estrada, présidente nationale de l'UIC. (Source : ACN)