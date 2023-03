Le Conseil des ministres a analysé le système de travail du gouvernement à Cuba

La Havane, 7 mars (ACN) Le Conseil des Ministres de Cuba a analysé lors de sa dernière réunion l'amélioration du système de travail gouvernemental du pays, a annoncé mardi la Présidence de la République.

A cet égard, le premier secrétaire du Comité Central du Parti Communiste de Cuba et président de la République, Miguel Díaz-Canel, a signalé que pour atteindre la perfection, il faut avoir plus de liens avec la base et de suivre les problèmes des citoyens.

Lors de la réunion, le Premier ministre Manuel Marrero Cruz a indiqué que les circonstances que traverse Cuba exigent une reformulation du système de travail du gouvernement afin de garantir "que l'activité exécutive-administrative soit propice à la gestion de l'attention portée aux priorités définies par le pays".

Il a souligné que les mesures adoptées visent à faciliter la réalisation des activités des organes de l'administration centrale de l'État, des entités nationales et des administrations locales.

Elles visent également à soutenir le travail du Pouvoir Populaire, ainsi qu'à assurer l'exercice progressif de l'autonomie de la municipalité, en tant qu'unité politique et administrative primaire et fondamentale de l'organisation nationale.

Marrero Cruz a souligné que le système de travail du gouvernement est constamment mis à jour et que pour obtenir des résultats pour les citoyens, il faut planifier et fixer des objectifs, ce qui permet de vérifier l'efficacité des actions menées.

Il estime qu'il est essentiel de changer la mentalité des cadres et leur capacité à tirer parti de l'intelligence collective dans la recherche de solutions.

"Nos cadres ne doivent pas avoir peur d'aller à la rencontre des gens, des travailleurs ; nos cadres doivent aller là où se trouvent les préoccupations et les désaccords des collectifs afin de pouvoir leur apporter des réponses", a-t-il déclaré.

La mise en œuvre de la politique des cadres de l'État et du gouvernement a également été abordée, ainsi que le comportement de l'économie de l'île à la fin du mois de janvier.

À cet égard, le vice-premier ministre et ministre de l'Économie et de la Planification, Alejandro Gil Fernández, a signalé que dans plusieurs domaines de l'économie nationale, il y a eu une légère croissance, bien qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre les objectifs prévus.

Il a ajouté que les exportations de nickel, de miel, de charbon de bois et de tabac, ainsi que le commerce de détail, ont connu une légère augmentation, "mais cela ne suffit pas à satisfaire la demande de biens et de services de la population", a-t-il déclaré. (Source : Prensa Latina)