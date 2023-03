Il faut créer davantage d'opportunités pour les jeunes, déclare le président cubain (+Photos)

La Havane, 9 mars (ACN) "L'aspiration de la Révolution est qu'aucun jeune Cubain ne soit déconnecté des études et du travail. Nous devons donner davantage de chances aux jeunes", a souligné le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba (CC-PCC) et président de la République, Miguel Díaz-Canel, jeudi à Santa Clara.

Au cours de l'échange de vues, des garçons et des filles ont partagé leurs histoires, marquées par des désavantages sociaux et familiaux, et ils l'ont fait de manière transparente.

Pour sa part, le premier secrétaire du PCC de la province a estimé que "la Révolution elle-même doit être une chance pour tous les jeunes".

Lors de la réunion, les électrices ont parlé des problèmes qui affectent leur vie quotidienne : les prix élevés des aliments, les chéquiers insuffisants des retraités et des veuves, les horaires d'ouverture des magasins qui ne favorisent pas les femmes qui travaillent, entre autres sujets d'intérêt.

Photo : @PresidenciaCuba

Plus tôt dans la journée, Díaz-Canel et d'autres candidats à la députation ont visité l'entreprise textile " Débarquement du Granma ", inaugurée le 2 décembre 1979 par le leader historique de la Révolution cubaine, Fidel Castro Ruz (1926-2016), l'unité commerciale de base " Osvaldo Herrera ", dédiée à la production d'asphalte et de matériaux de construction, et le complexe récréatif " La Minerva " (Source : @PresidenciaCuba).