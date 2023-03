À Cuba, on rend hommage aux héros des actions du 13 mars 1957 (+Photos)

La Havane, 13 mars (ACN) La Fédération des Étudiants Universitaires (FEU) a rendu hommage ce lundi aux héros des actions du 13 mars 1957, avec des offrandes florales du général d'armée Raúl Castro Ruz, leader de la Révolution Cubaine, et du premier secrétaire du Comité Central du Parti Communiste de Cuba (CC-PCC) et président de la République, Miguel Díaz-Canel.

Au cours du meeting national à l’occasion du 66e anniversaire, auquel a assisté le vice-premier ministre Jorge Luis Perdomo Di-Lella, on s'est souvenu des jeunes participants à cet action courageuse, considérée comme la réponse authentique d'une masse qui a compris que la force des armes serait la tranchée la plus juste vers la véritable souveraineté.

Le président national de la FEU, Julio Emilio Morejón Pérez, a souligné que le 13 mars 1957 était une action épique et représentait le haut degré de maturité atteint par l'organisation étudiante dans la lutte contre la dictature de Fulgencio Batista (1952-1958).









Il a déclaré que l'assaut du palais présidentiel et la prise de Radio Reloj n'étaient pas des événements isolés, mais le point culminant des actions de la jeunesse universitaire cubaine qui sont devenues de plus en plus importantes dans la lutte pour la souveraineté nationale.

Morejón Pérez a mis l’accent sur le fait que la FEU est la continuation du legs de José Antonio Echevarria et a appelé à un vote uni lors des prochaines élections nationales du 26 mars.

Un hommage a été rendu au fondateur du Directoire Étudiant à l'intersection des rues 27et dans le Vedado, là où le leader universitaire est tombé et où une plaque commémorative lui rend hommage.