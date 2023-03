Cuba remercie le journaliste Ghassan Ben Jeddou pour son professionnalisme (+Photo)

La Havane, 15 mars (ACN) La vice-ministre cubaine des Affaires étrangères, Josefina Vidal Ferreiro, a remercié mercredi Ghassan Ben Jeddou, président de la chaîne d'information panarabe par satellite Al-Mayadeen, pour son professionnalisme et sa rigueur journalistique.

Le ministère des Affaires étrangères a indiqué sur son site web qu'au cours de l'échange de vues, la diplomate a félicité le journaliste et présentateur pour avoir reçu la médaille de l'amitié du Conseil d'État, sur proposition de l'Institut cubain de l'amitié avec les peuples.

Cette haute distinction lui a été remise la veille à La Havane par le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de la République, Miguel Díaz-Canel.

Dans son profil Twitter, Vidal Ferreiro a qualifié la rencontre d'amicale, tout en reconnaissant le rôle clé d'Al-Mayadeen dans la diffusion de la réalité cubaine et la diffusion des voix progressistes de Notre Amérique et de ses luttes dans le monde arabe.









Le responsable du site web en espagnol de la chaîne et conseiller pour les affaires latino-américaines, Wafy Ibrahim, la directrice de la presse étrangère du ministère cubain des affaires étrangères, Rebeca Hernández Toledano, et le directeur de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, Alexander Pellicer Moraga, Étaient également présents lors du dialogue .

Basée dans la capitale libanaise, Al-Mayadeen est une plateforme multimédia qui montre la réalité des peuples arabes, en particulier la cause palestinienne, et accompagne également les processus révolutionnaires en Iran, en Chine, au Venezuela, à Cuba, au Nicaragua et au Brésil (Source : ACN).