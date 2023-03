Une réunion sur le système pénal à Cuba débat de la lutte contre le trafic de stupéfiants (+Photo)

La Havane, 15 mars (ACN) La 15ème Rencontre Internationale de Sciences Pénales a commencé ses séances à Cuba ce mercredi avec un accent sur la lutte contre la corruption, le terrorisme et le trafic illégal de drogues au niveau international.

La procureure générale de la République, Yamila Peña, a déclaré lors de l'ouverture que les problèmes politiques, économiques et sociaux du monde actuel génèrent une augmentation de la criminalité sous ses différentes formes, telles que la corruption, le trafic de drogues et le trafic illégal de migrants, ainsi que le crime organisé et la fraude.

Il a souligné que Cuba maintient sa politique de tolérance zéro à l'égard des drogues et a déployé à cette fin une série de politiques de prévention, d'éducation et de communication dans les secteurs les plus vulnérables du pays.

En ce qui concerne la lutte internationale contre le terrorisme, elle a rappelé que l'île "n'a permis, ni ne permettra pas, l'utilisation de son territoire pour réaliser, planifier ou financer des actes de terrorisme contre tout autre État".

Pour sa part, le ministre cubain de la Justice, Oscar Silvera, a partagé des données sur l'activité législative du pays, notant qu'au cours de l'actuelle législature de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire (Parlement), 121 normes juridiques ont été approuvées (35 lois et 86 décrets-lois), un événement sans précédent sur l'île.

Il a ajouté qu'afin d'améliorer le processus d'élaboration des dispositions légales et d'accroître la participation populaire, de nouvelles exigences ont été mises en œuvre pour la création d'avant-projets, telles que la publication des normes sur les sites web responsables de leur élaboration.









Il a souligné que le code de la famille est une œuvre juridique sans équivalent dans le monde, "à forte teneur humaine, protectrice des droits et des garanties pour tous, ce qui démontre son caractère inclusif et égalitaire".

Silvera a informé que la prochaine législature du Parlement approuvera lors de ses prochaines sessions un nouveau calendrier législatif pour la période 2023-2027, qui comprendra environ 57 lois et 21 décrets-lois.

Entre-temps, le président de la Commission des affaires constitutionnelles et juridiques de l'Assemblée nationale, José Luis Toledo, a rappelé les origines de la figure du procureur et a souligné qu'après l'approbation de la Constitution de la République en 2019, le ministère public cubain a pris une dimension moderne, avec d'importants défis en matière de capacité et de performance.

La 15e Rencontre internationale des sciences pénales se tiendra jusqu'à vendredi prochain au Palais des congrès de La Havane, avec la participation de professionnels de la justice d'une douzaine de pays et de plus de 400 spécialistes nationaux (Source : Prensa Latina).