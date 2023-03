Le 30e anniversaire de la Televisión Serrana de Cuba célébré en France

Montpellier, 21 mars (ACN) L'association Montpellier Cuba Solidarité organise diverses activités dans cette ville française pour célébrer le 30e anniversaire de Televisión Serrana, un geste reconnu par la rédactrice en chef et directrice du projet communautaire, Kenia Rodríguez.

Des conférences, des projections de matériel de la plateforme audiovisuelle créée dans l'est de Cuba et des événements culturels marquent les célébrations préparées par l'organisation de solidarité dirigée par Jean-Michel Gramond, qui a souligné le travail de Televisión Serrana et la présence ici de Rodríguez et du directeur Rigoberto Jiménez, l'un des fondateurs.

Montpellier Cuba Solidarité a organisé une soirée cubaine en hommage au projet né en 1993 dans la commune de Buey Arriba, au cœur de la Sierra Maestra, dans la province de Granma, et à la présentation ce week-end au cinéma Utopia de plusieurs documentaires de la singulière société de production.

Rodríguez s'est montré reconnaissant de l'invitation et de l'opportunité de partager avec le public français les résultats du projet, qui permet de mieux connaître la paysannerie de l'île, en particulier la communauté d'origine, à partir des récits de vie, de la culture, des traditions et de l'identité.

Nous avons rencontré Gramond et l'association en 2010, ils étaient intéressés par notre travail et nous ont rendu visite dans la Sierra Maestra, et depuis nous avons une belle relation professionnelle et amicale", a-t-elle déclaré.

Selon la réalisatrice d'œuvres telles que "Mañana con pentagrama de acero", exposée ici, c'est grâce à l'association qu'ils ont tourné deux documentaires à Montpellier et qu'ils ont présenté leurs propositions ces dernières années.

Je voudrais également souligner que les brigades de solidarité de Montpellier Cuba Solidarité ont aidé notre communauté rurale de la Sierra Maestra dans des initiatives d'intérêt collectif, telles que la réparation d'écoles et une cantine pour les grands-parents", a-t-elle déclaré.

Rodríguez et Jiménez participeront cette semaine à Bordeaux à la 40e Rencontre du cinéma latino-américain, le premier en tant qu'invité, tandis que le second travaille déjà en tant que membre du jury de l'événement (Source:PL).