Le ministère des transports analyse les objectifs pour 2023

La Havane, 20 mars (ACN) En présence de Manuel Marrero Cruz, Premier Ministre de Cuba, a eu lieu aujourd'hui la réunion annuelle de travail du Ministère des Transports (Mitrans), au cours de laquelle les directeurs du système ont analysé les principaux objectifs pour 2023, une année qui vise à marquer le début de la reprise dans le secteur.

Eduardo Rodríguez Dávila, ministre des Transports, a déclaré que dans le calendrier actuel, ils sont appelés à réaliser l'intégration et le soutien de tous les acteurs du secteur dans la poursuite d'un meilleur service à la population.

Rodríguez Dávila a indiqué que parmi les objectifs proposés par l'organisme pour 2023 figurent l'amélioration de la qualité des transports en commun grâce à la réalisation des plans des principaux services - taxis, scolaires, urbains, interurbains, ouvriers et ruraux -, la consolidation du soutien des voitures de l'État pour le transport de la population et l'avancement de la régulation et du contrôle des prix.









Au cours de la réunion, Marrero Cruz a exprimé que 2023 exige que tout soit fait différemment, car ce serait une erreur de continuer à mettre en œuvre les systèmes et les méthodes de travail des années précédentes, compte tenu de la persistance du blocus économique, commercial et financier des États-Unis et de la crise mondiale.

Dans son analyse, le chef du gouvernement a souligné qu'il est urgent d'éliminer l'auto-blocage et de se concentrer sur la manière de mettre fin, par ses propres efforts, aux insuffisances et aux limitations quotidiennes.

Il a reconnu le travail des cadres et des travailleurs qui, avec le syndicat, continuent à se consacrer à l'amélioration des indicateurs du transport, une activité essentielle pour l'économie de la nation antillaise.

Photo : ACN

Marrero Cruz a souligné l'importance de mettre en œuvre de manière adéquate le soutien des moyens de transport de l'État pour le transport de la population, et a informé que les études sur les prix du transport de passagers se poursuivront.

Selon le Premier ministre, une question vitale pour le secteur est d'augmenter les projets de science et d'innovation en vue de réduire les importations de pièces et de morceaux, tandis qu'il a demandé une plus grande attention aux travailleurs portuaires pour la tâche sociale qu'ils défendent.

Luis Ladrón de Guevara, directeur des transports en commun au Mitrans, a demandé que l'on s'attaque aux problèmes subjectifs, tels que l'indiscipline et les mauvais traitements, qui nuisent à la qualité du service à la population, et a souligné la nécessité de sensibiliser les chauffeurs de l'État à la nécessité d'aider au transport des Cubains.

D'autre part, le ministre Rodríguez Dávila a indiqué qu'il s'efforçait de respecter les plans de transport de marchandises, afin d'assurer le transport du panier familial réglementé et d'autres produits prioritaires, le transport de combustibles par voie ferrée et le cabotage de ciment pour les provinces de l'Est.

En partant du principe que cette année le secteur obtiendra de meilleurs indicateurs qu'en 2022, Mitrans cherche à entamer la relance progressive de l'infrastructure et des moyens dans toutes les branches du transport grâce à la mise en œuvre d'un système de financement fermé, à commencer l'achat de pièces de rechange pour la réparation des moyens paralysés et à promouvoir la coopération internationale et l'investissement étranger.

Dans le bilan, la nécessité d'arrêter la détérioration des routes a été soulignée et, à cette fin, le système accorde la priorité aux investissements dans l’autoroute nationale, la route centrale, les circuits nord et sud, le viaduc de La Farola et les routes reliant les provinces, ainsi que celles liées au plan Turquino.

Les principaux représentants des groupes d'entreprises Mitrans et d'autres de ses structures ont présenté les principaux résultats du calendrier précédent, qui a été marqué par de sérieuses limitations économiques, de pièces et de carburants, indispensables pour assurer la vitalité du transport à Cuba.

Yudí Rodríguez Hernández, membre du Secrétariat du Comité central du Parti communiste et chef du Département d'attention aux services, et Jorge Luis Tapia Fonseca, vice-premier ministre de la République, ont également participé à la réunion de travail. (Source : ACN)