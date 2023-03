Le vice-ministre cubain des affaires étrangères remplit un programme de travail en Afrique du Sud (+Photo)

La Havane, 28 mars (ACN) Le vice-ministre cubain des Affaires étrangères, Elio Rodríguez Perdomo, a coprésidé mardi en Afrique du Sud, avec son homologue Alvin Botes, la 17e réunion du mécanisme de consultations inter-ministères des affaires étrangères.

Le diplomate cubain a indiqué sur Twitter que dans le cadre de son programme de travail à Pretoria, la capitale administrative sud-africaine, il s'est également entretenu avec la ministre locale des Relations internationales et de la Coopération, Naledi Pandor.

La ministre sud-africaine des affaires étrangères a réitéré son rejet du blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis à Cuba et a exprimé son soutien à la nation antillaise qui assure la présidence du Groupe des 77 plus la Chine.

Rodríguez Perdomo a déclaré que les deux parties ont confirmé l'état très positif des échanges bilatéraux.

En provenance du Congo, le fonctionnaire cubain est arrivé à Pretoria le 26 mars. Depuis lors, il a mis en œuvre un vaste programme de travail comprenant des échanges avec les autorités gouvernementales locales et les membres du parti communiste sud-africain.

Dans des déclarations aux médias sud-africains, il a exprimé la volonté de Cuba de continuer à renforcer ses relations avec ce pays frère.









Les liens diplomatiques entre les deux États ont été établis le 11 mai 1994 par les présidents Fidel Castro Ruz (1926-2016) et Nelson Mandela (1918-2013). Depuis lors, la coopération bilatérale est présente dans les domaines de la santé, de l'éducation, du sport, du développement des infrastructures, du logement, de l'eau et de l'assainissement.

Ces liens avaient déjà été consolidés avant leur formalisation, sur les champs de bataille, où près d'un demi-million de combattants de la plus grande île antillaise ont uni leurs forces dans la lutte contre l'apartheid et l'occupation étrangère sur le continent africain (Source : ACN).