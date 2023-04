La session constitutive du Parlement cubain sera transcendantale, déclare Bruno Rodríguez

La Havane, 15 avril (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, chef du ministère cubain des Affaires étrangères, a qualifié samedi sur Twitter de transcendantale la prochaine session de la 10e législature de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire (Parlement), prévue pour le 19 avril.

Avec l’hashtag #AsambleaDelPueblo (Assemblée du Peuple), le ministre des Affaires étrangères s'est dit convaincu que la détermination à lutter, à affronter et à surmonter les difficultés pour aller de l'avant avec créativité, unité et loyauté envers la Révolution, sera la boussole de la formation du nouveau Parlement.

"La détermination inébranlable de lutter, d'affronter et de surmonter les difficultés, et d'avancer avec créativité, unité et loyauté envers la Révolution, guidera le jour transcendantal de la constitution de notre @AsambleaCuba dans sa 10e législature. #AsambleaDelPueblo".

Le 19 avril, à 9h00, la session constitutive de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire dans sa 10e législature a été convoquée.

Lors de cette session, la nouvelle législature élira son président, son vice-président, son secrétaire et les autres membres du Conseil d'État parmi ses députés.

En outre, le président et le vice-président de la République seront élus, et le premier ministre, les vice-premiers ministres, le secrétaire et les autres membres du Conseil des ministres seront nommés sur proposition du président de la République.