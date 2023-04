Le président du Parlement vietnamien se rend à Cuba et en Amérique du Sud

Hanoï, 15 avril (ACN) Le président de l'Assemblée nationale (Parlement) du Vietnam, Vuong Dinh Hue, effectuera une visite officielle à Cuba, en Argentine et en Uruguay du 18 au 28 avril, a annoncé samedi le site internet du Parlement.

Dinh Hue répondra ainsi aux invitations de son homologue cubain, Esteban Lazo, de la présidente de la Chambre des représentants argentine, Cecilia Moreau, et de la présidente du Sénat uruguayen, Beatriz Argimon, indique la brève information.

L'objectif principal de la visite à Cuba du leader parlementaire et de sa délégation sera d'élargir et d'approfondir la collaboration bilatérale dans divers domaines, a déclaré en exclusivité à Prensa Latina l'ambassadeur vietnamien à La Havane, Le Thanh Tung.

Le diplomate a souligné qu'il s'agit de la plus grande délégation de son pays à arriver dans la nation caribéenne en termes de nombre de dirigeants politiques, de parlementaires, d'hommes d'affaires et de représentants d'associations d'amitié qui la composent.

Ceci, a-t-il souligné, "est l'expression des relations exemplaires entre le Vietnam et Cuba que nous ont léguées les plus grands dirigeants des deux nations" : Fidel Castro et Ho Chi Minh", a souligné Thanh Tung.

Le secrétaire de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire (Parlement) de Cuba, Homero Acosta, a effectué en novembre dernier une visite de travail au Viêt Nam, qui comprenait, outre Hanoi, les provinces de Da Nang, Can Tho et Ho Chi Minh Ville.

Ces journées ont été très fructueuses, tant la rencontre de courtoisie avec le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue que celle avec le secrétaire général et chef du bureau de l'organe législatif Bui Van, a déclaré à l'époque à Prensa Latina le membre du Comité central du Parti communiste de Cuba.

En ce qui concerne son dialogue avec Din Hue, il a souligné que ce dernier a fait l'éloge de la victoire éclatante obtenue par Cuba à l'Assemblée générale des Nations unies, qui pour la trentième fois et à une écrasante majorité avait approuvé quelques jours plus tôt une résolution contre le blocus imposé par les États-Unis.

Ce fut également l'occasion de transmettre au chef du corps législatif vietnamien les salutations de son homologue cubain, Esteban Lazo, et de lui réitérer son invitation à visiter l'île dans un avenir proche.

D'autre part, à la fin du mois de mars, le vice-président de la commission des affaires étrangères du parlement vietnamien, Le Tu Ha, s'est rendu en Argentine dans le but de renforcer la coopération bilatérale sur des questions d'intérêt commun et de préparer le programme de travail pour la visite de Din Hue.

Lors d'une réunion avec la présidente du groupe parlementaire d'amitié avec le Viêt Nam, María Rosa Martínez, les deux dirigeants ont convenu de souligner qu'en 50 ans de relations diplomatiques, les deux pays ont atteint un niveau exceptionnel de compréhension et de coopération.

Tu Hay et Martinez ont également apprécié l'intensité des liens économiques et la participation active des deux pays dans la sphère multilatérale, et ont discuté des accords en cours de négociation qui seront signés à l'occasion du voyage officiel (Source:PL).