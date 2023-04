Cuba se souvient des bombardements américains, prélude de l'invasion de la Baie des Cochons

La Havane, 15 avril (ACN) Les Cubains se souviennent ce samedi du bombardement américain de trois aéroports nationaux il y a 62 ans, prélude à l'invasion de la Baie des Cochons qui a eu lieu deux jours plus tard.

Aux premières heures du 15 avril 1961, des avions portant l'insigne de la Force aérienne révolutionnaire ont attaqué simultanément l'aéroport de Ciudad Libertad (dans la capitale), la base aérienne de San Antonio de los Baños, au sud-est de La Havane, et l'aérodrome de Santiago de Cuba, dans l'est du pays.

Huit B-26 ont décollé de Puerto Cabezas, au Nicaragua, dans le but de détruire les modestes avions cubains au sol et de garantir l'impunité pour toute nouvelle incursion ennemie par voie terrestre.

L'attaque visait également à faire croire à l'opinion publique internationale qu'une rébellion interne était en cours dans le pays, et à cette fin, l'un des avions camouflés a atterri à Miami, validant l'hypothèse d'une désertion et d'une rébellion de la part des pilotes cubains.

Le bombardement a fait sept morts et 53 blessés, pour la plupart des civils, en raison du mitraillage des quartiers autour de Ciudad Libertad, ainsi que des dégâts matériels, bien que les assaillants n'aient pas réussi à détruire autant d'avions qu'ils l'espéraient.

Lors de l'enterrement des victimes des raids aériens, le leader historique Fidel Castro a déclaré le caractère socialiste de la révolution.

"Ce que les impérialistes ne peuvent pas nous pardonner, c'est que nous sommes ici, ce que les impérialistes ne peuvent pas nous pardonner, c'est la dignité, l'intégrité, le courage, la fermeté idéologique, l'esprit de sacrifice et l'esprit révolutionnaire du peuple cubain", a déclaré Fidel Castro lors de la cérémonie de masse organisée près du cimetière de Colon, le plus grand de la nation antillaise.

L'attaque des aéroports cubains était le prélude à l'invasion mercenaire qui devait avoir lieu le 17 avril à l'aube à Playa Girón et Playa Larga (situées dans la province occidentale de Matanzas).

Après 60 heures de combats acharnés, les mercenaires ont été vaincus et se sont rendus à Playa Giron à la tombée de la nuit du 19 avril. Cette action a représenté la première grande défaite de l'impérialisme en Amérique latine.

Plus de six décennies se sont écoulées depuis ces événements et les États-Unis tentent toujours d'étouffer la nation caribéenne, cette fois par des sanctions économiques, le renforcement du blocus et l'inscription de Cuba sur la liste unilatérale des pays soutenant le terrorisme (Source:PL).