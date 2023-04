Le président cubain nomme le chef du gouvernement et le cabinet (+Photo)

La Havane, 19 avril (ACN) Suite à sa réélection comme président de la République de Cuba, Miguel Díaz-Canel a proposé mercredi de ratifier Manuel Marrero Cruz comme premier ministre.

Lors de la session constitutive de la 10ème législature de l'Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire (ANPP, Parlement), sa proposition a été approuvée à la majorité des voix, tenant compte du fait que la précédente administration de Marrero Cruz s'est déroulée dans un contexte complexe marqué par la pandémie de Covid-19, l'intensification du blocus américain et l'affrontement de situations nationales difficiles.

Il a également été reconnu pour son rôle dans le renforcement de l'économie et du travail des différentes structures du pouvoir populaire, ainsi que pour son travail direct avec le peuple.

Miguel Díaz-Canel a également proposé de ratifier Ramiro Valdés, Inés María Chapman, Jorge Luis Tapia, Jorge Luis Perdomo, Ricardo Cabrisas - qui a également été proposé comme ministre du Commerce extérieur et de l'Investissement - ainsi qu'Alejandro Gil, qui a été ratifié comme ministre de l'Économie et de la Planification, en tant que vice-premiers ministres.

Il a également déclaré que le Conseil des ministres a été renouvelé avec six nouvelles propositions, ce qui assure la stabilité nécessaire pour faire face à la situation économique complexe du pays.









Nayma Ariatne Trujillo occupera le poste de ministre de l'Éducation, Walter Baluja celui de ministre de l'Enseignement supérieur, Vladimir Regueiro celui de ministre des Finances et des Prix, le général de division Raúl Acosta celui de président de l'Institut national d'aménagement du territoire et de développement urbain, et Alfonso Noya celui de président de l'Institut de l'information et de la communication sociale - anciennement Institut cubain de la radio et de la télévision.

Le président cubain a salué le travail de ceux qui ont exercé ces fonctions dans des situations nationales et internationales complexes.

Il a également proposé de ratifier la nomination de José Amado Ricardo au poste de secrétaire du Conseil des ministres, en plus des actuels ministres des Forces armées révolutionnaires, de l'Intérieur, de la Construction, des Affaires étrangères, des Transports, de la Science, de la Technologie et de l'Environnement, du Travail et de la Sécurité sociale.

Les principaux représentants des portefeuilles de la justice, du commerce intérieur, de la culture, de la santé publique, de l'agriculture, du tourisme, de la banque centrale, de l'industrie alimentaire, de l'industrie, de l'énergie et des mines, ainsi que les présidents de l'Institut national des ressources hydrauliques et des sports et loisirs seront également maintenus (Source : Prensa Latina).