Miguel Díaz-Canel réélu président de la République de Cuba (+Infographie)

La Havane, 19 avril (ACN) Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez a été élu mercredi pour un second mandat à la présidence de la République de Cuba, lors de la Session Constitutive de l'Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire (ANPP) dans sa 10ème Législature, qui s'est tenue au Palais des Congrès de La Havane.

Avec un vote favorable de 97,66 % du total des députés qui composent actuellement le Parlement, Díaz-Canel Bermúdez a été ratifié. Il sera accompagné dans ses fonctions par Salvador Valdés Mesa, au poste de vice-président de la République, avec 93,4 % des voix.

Sur proposition du président de l'ANPP, Esteban Lazo Hernández, il a été convenu que les deux dirigeants, lorsque le corps législatif est en session, occuperont les sièges de la présidence.

Selon la Constitution de la République, proclamée en 2019, le président est le chef de l'État et peut exercer jusqu'à deux mandats consécutifs, après quoi il ne peut plus être réélu.

Ses fonctions consistent à représenter l'État et à diriger sa politique générale, à promulguer des décrets présidentiels et d'autres dispositions, à participer de plein droit aux réunions du Conseil d'État, entre autres pouvoirs qui lui sont attribués par la Constitution et la loi.

Pour sa part, le vice-président exerce les pouvoirs délégués ou désignés par le président.

Les propositions pour ces postes ont été précédées d'une large consultation menée par la Commission nationale des nominations auprès de tous les députés, qui ont été invités à soumettre leurs propositions par écrit, sans identifier l'identité de l'auteur de la proposition.









Miguel Díaz-Canel Bermúdez est ingénieur en électronique et titulaire d'un master en gestion. Il est membre du bureau politique du Parti communiste de Cuba (PCC) depuis 2003. En 2009, il devient ministre de l'Enseignement supérieur, en 2012 il est vice-président du Conseil des ministres, un an plus tard il est élu premier vice-président du Conseil d'État, et en 2018 président des Conseils d'État et des ministres.

Le 10 octobre 2019, il a été élu président de la République par le même Parlement lors de la 9e législature. Au cours de son mandat, il a promu le système de gestion gouvernementale basé sur la science et l'innovation et le travail intégré avec les territoires.

En tant que chef d'État, il a vécu l'intensification du blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis, la pandémie du virus COVID-19 et la crise économique qui en a résulté, ainsi que les événements malheureux et les catastrophes naturelles qui se sont produits à Cuba ces dernières années.

Valdés Mesa a été le premier secrétaire du PCC à Camagüey, entre 1995 et 1999, il a occupé le poste de ministre du travail et de la sécurité sociale, et entre 2006 et 2013, il a été secrétaire général de la Central de Trabajadores de Cuba.

Il s'est occupé de questions stratégiques telles que l'agriculture, le développement local en contact étroit avec les paysans et les travailleurs, ce qui est une caractéristique de sa façon de travailler, il a une grande expérience de la vie syndicale du pays et a représenté Cuba de façon remarquable dans la sphère internationale. (Source : ACN)