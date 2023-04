Cuba souligne son engagement en faveur de l'intégration régionale

La Havane, 27 avr. (ACN) Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, a souligné ce jeudi que la signature de la Déclaration d'Acapulco témoigne de l'engagement de son pays en faveur d'une véritable intégration régionale au profit des peuples de la région.

Sur Twitter, le chef de la diplomatie cubaine a indiqué que la signature historique du document par Cuba, le Mexique et la Colombie permettra la création de l'Agence de régulation des médicaments et des dispositifs médicaux en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Les trois pays ont signé la veille à Acapulco, au Mexique, le texte qui comprend les détails et les engagements d'une initiative commune pour la création de l'agence des médicaments dans la région qui permettra l'autosuffisance en matière de santé et l'accès aux dispositifs médicaux.

Elle permettra également de partager la recherche dans le secteur et la transformation des bureaux qui contribueront à l'autosuffisance et à la souveraineté pharmacologique des pays.

Les experts décrivent cette initiative comme une étape importante, car la région ne dispose pas d'infrastructures pour la production de vaccins et d'autres médicaments, ni d'autorisations pour l'utilisation de médicaments en cas d'urgence.

Pour sa part, le secrétaire mexicain à la santé, Jorge Alcocer a déclaré : "Avec la déclaration d'Acapulco, nous soulignons l'intérêt et la nécessité de reconstruire notre tissu social en tant que peuples fraternels, afin de garantir le droit à la santé".

Source Prensa Latina