Cuba et l'Académie des sciences du Bélarus renforcent leur collaboration

Une délégation de la communauté scientifique cubaine en visite en Belarus soutient des échanges avec l'Académie des sciences de ce pays afin de renforcer les relations d'amitié et de collaboration, selon le rapport de CITMA.

La ministre de la Science, de la Technologie et de l'Environnement (Citma), Elba Rosa Pérez, a souhaité par le bias de Twitter "le succès à la délégation cubaine qui se trouve en Belarus, invitée par l'Académie des sciences de ce pays , afin d'élargir la collaboration, les échanges et de développer des projets de recherche conjoints dans diverses branches de la science".

Lors d'une réunion avec le président du présidium de l'Académie des sciences du Belarus, le Dr. Vladimir Gusakov, ils ont discuté de la préparation d'un prochain appel à projets conjoint entre cette institution et Citma.

Au cours de la visite, la première vice-rectrice de l'Université technologique José Antonio Echeverría de La Havane, Dre. Martha Delgado, a signé un protocole d'accord avec l'Institut de recherche en informatique de l'Académie des sciences du Belarus.

En outre, la délégation cubaine a visité l'Institut de physique de l'Académie des sciences du Belarus, où sont menées d'importantes recherches et applications dans les domaines des lasers, de la photonique, des nouveaux matériaux et de la physique théorique des modèles non standard.

En mars dernier, une délégation de l'Académie des sciences de la nation européenne, conduite par le docteur en sciences économiques Vasili Hurski, secrétaire scientifique en chef de cet organisme, a visité l'île des Caraïbes et a participé à une réunion du Conseil national de l'innovation.

À cette occasion, la délégation a évoqué la formation et le développement du modèle socio-économique biélorusse et l'impact qu'a eu sur lui la gestion de l'activité scientifique, scientifique-technique et innovante.

Les deux pays ont ensuite signé un protocole d'accord sur la coopération dans le domaine des communications.

L'accord porte notamment sur la politique et la réglementation, le développement et la modernisation des infrastructures de télécommunications, l'administration en ligne, la modernisation et le développement de l'industrie postale et les technologies de l'information et de la communication au service du développement.

