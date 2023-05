Le président cubain ratifie son engagement en faveur de la paix en Colombie (+Tweet et Photo)

La Havane, 2 mai (ACN) Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de la République, Miguel Díaz-Canel, a déclaré mardi que la plus grande île des Antilles est honorée d'accueillir le troisième cycle des pourparlers de paix entre le gouvernement colombien et l'ELN, l'Armée de libération nationale.

Sur son profil Twitter, le chef d’état a déclaré que "nous réaffirmons notre engagement et notre volonté de contribuer au succès de ce dialogue dans le but commun de parvenir à la paix pour notre nation sœur".

À partir d'aujourd'hui, Cuba accueillera le troisième cycle de dialogues de paix entre le gouvernement colombien et l'ELN.

Ces négociations ont été interrompues pendant quatre ans, mais ont repris en novembre 2022 à Caracas, au Venezuela, et se sont ensuite déroulées au Mexique.

Selon le directeur général pour l'Amérique latine et les Caraïbes du ministère cubain des Affaires étrangères, Eugenio Martínez, les conditions sont réunies pour que ces négociations se déroulent à La Havane.







Le 25 avril, le ministre des Affaires étrangères Bruno Rodríguez a annoncé la date à laquelle la nation caribéenne accueillerait cette réunion, et a affirmé que son pays agirait avec la volonté et l'impartialité traditionnelles qui le caractérisent en tant que garant et lieu alternatif. (Sources : @DiazCanelB et RHC)