Caracas fustige Washington pour la remise de Citgo à la Plateforme unitaire

La Havane, 4 mai, (ACN)- La vice-présidente vénézuélienne, Delcy Rodriguez, a qualifié ce mercredi de scandale international sans précédent la décision de l’OFAC, l’Office des États-Unis de contrôle des avoirs étrangers, d’autoriser "la vente aux enchères judiciaire" de la société Citgo, propriété de l'État vénézuélien.

Au cours d’une conférence de presse organisée au Palais de Miraflores, siège de l’exécutif vénézuélien à Caracas, Delcy Rodriguez, a souligné que la licence délivrée par l’OFAC autorisant la remise de Citgo à la Plateforme unitaire, sous le nom d’Assemblée Nationale de 2015 constitue une violation de l’État de droit et de toutes les réglementations internationales.

"Nous ne reconnaissons aucun type d'acte, nous ne reconnaîtrons aucun type de négociation, nous ne reconnaîtrons aucun type d'accord de paiement à un créancier qui n'est pas valablement dirigé par l'État vénézuélien. Assez de cette moquerie du peuple, nous ne la reconnaîtrons pas", a déclaré Delcy Rodriguez, qui a décrit la mesure de l'OFAC comme un acte planifié visant à réaliser "le vol du siècle, sans précédent et vulgaire, à la manière d'une organisation criminelle".

La vice-présidente a fait remarquer que Dinorah Figuera, fugitive de la justice vénézuélienne, qui apparaît comme la prétendue présidente de l'"Assemblée nationale 2015" - un parlement qui n'existe plus - est la pièce qui permet à l'OFAC d'autoriser les négociations et la vente de la raffinerie basée à Houston et filiale de PDVSA, la compagnie des pétroles du Venezuela, afin que le gouvernement nord-américain puisse enfin décider qui approuvera l'attribution de la vente aux enchères de la compagnie pétrolière.

Ils vont s'asseoir à une table de négociation au Mexique et ils poignardent le peuple vénézuélien dans le dos, ils volent ses actifs, c'est vraiment un scandale international ce que cette licence (de l'OFAC) signifie", a ajouté Delcy Rodriguez, faisant référence au groupe d'opposants de la "Plateforme unitaire" avec lequel le gouvernement vénézuélien a tenu un dialogue au Mexique jusqu'en novembre 2022 et qui est actuellement suspendu.

Elle a également souligné que la décision de l'OFAC ne vise qu'à favoriser les groupes économiques nord-américains, tels que la compagnie pétrolière ConocoPhillips, entre autres créanciers présumés, qui pourraient facilement prendre le contrôle de Citgo par le biais de sa vente aux enchères, alors que le pays est à la veille de nouvelles élections générales, au cours desquelles l'actuel président, Joe Biden, cherche à se faire réélire.

Delcy Rodriguez a indiqué qu'afin de répondre d'urgence à la mesure de l'OFAC, "le président de la République (Nicolas Maduro) a ordonné au ministère des Affaires étrangères, au bureau du procureur général et à PDVSA de prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre nos intérêts, nos droits et le patrimoine vénézuélien".

Elle a également indiqué que, comme l'a déjà déclaré le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne, Jorge Rodriguez, les autorités demanderont l'application immédiate de la loi d'extinction de la domination à tous les anciens députés qui usurpent les fonctions du parlement, "pour les dommages causés au peuple vénézuélien et pour s'être prêtés au vol de Citgo", un acte "sans précédent dans l'histoire internationale".

La haute fonctionnaire a dénoncé le fait que le gouvernement nord-américain, avec cette nouvelle mesure, se moque de manière flagrante et "à visage découvert" des pays d'Amérique, des Caraïbes et d'Europe qui ont participé la semaine dernière à la conférence internationale sur le processus politique au Venezuela, car selon elle, Washington savait déjà que l'OFAC allait autoriser la vente aux enchères de Citgo, alors que parmi les questions qui devaient être discutées à Bogota figuraient la cessation des sanctions et la restitution des ressources de l'État vénézuélien conservées à l'étranger.

"Ils sont la cause de la guerre économique contre notre peuple (...) ce groupe de l'opposition vénézuélienne extrémiste, de la Plate-forme unitaire, qui se moque aussi des Vénézuéliens, qui ne fait pas un pas sans aller à Washington et Gerardo Blyde (négociateur en chef de l'opposition) devraient nier ce que je dis. S'ils veulent aller au Mexique pour boire de l'eau, ils doivent d'abord aller à Washington pour demander de quelle couleur peut être le verre et quel type d'eau ils peuvent boire, c'est une opposition extrémiste apatride, un groupe criminel, qui n'a fait que causer du tort au peuple", a déclaré Delcy Rodriguez.

Source : Russia Today