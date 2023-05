Le président cubain salue la réunion des ministres de la Culture du G77 et de la Chine (+ Tweet et Photos)

La Havane, 4 mai (ACN) Le premier secrétaire du Comité Central du Parti Communiste de Cuba (CC-PCC) et président de la République, Miguel Díaz-Canel a remercié jeudi la présence à La Havane des ministres de la Culture du Groupe des 77 et de la Chine, qui ont discuté des défis du secteur.

Dans son profil Twitter, le dignitaire a décrit la culture comme un moteur du développement durable. Il a souligné que c'est dans cette optique que la réunion a été organisée afin de promouvoir les échanges culturels entre les nations du Sud et de favoriser l'unité et la solidarité.

Dans son discours de clôture, la vice-première ministre Inés María Chapman a également déclaré que c'était un honneur pour Cuba d'avoir accueilli cette réunion et de favoriser un échange indispensable sur les problèmes contemporains complexes des sociétés culturelles.

Elle a ajouté que les réflexions de l'événement visaient à encourager l'action en faveur de la culture, considérée comme un bien public vital d'envergure mondiale.









La haute fonctionnaire cubaine a déclaré que l'une des priorités de son pays est de défendre, de promouvoir et d'encourager le respect de la biodiversité culturelle, la valeur de la culture en tant que moteur du développement durable, de la paix et de l'amitié.

Chapman a attiré l'attention sur les grands défis auxquels l'humanité est confrontée, la crise économique et systémique mondiale, le changement climatique, l'augmentation de la fracture numérique, des défis qui sont plus importants pour les pays les moins développés, ce qui explique pourquoi les défis pour la réalisation des objectifs de l'Agenda 2030 pour le développement durable sont plus importants.

Elle a souligné que l'aide au développement pour la culture est en baisse et que la différence entre les pays est évidente, une situation qui limite le respect et la promotion de la culture en tant que droit de l'homme.









La vice-première ministre a souligné que pour faire face à cette crise, il est essentiel de travailler ensemble, de partager les expériences et les bonnes pratiques, de promouvoir la coopération Sud-Sud, Sud-Nord et triangulaire, afin que la culture fonctionne comme un moteur de résilience pour un développement durable et inclusif.

Elle a souligné le rôle essentiel de l'unité du G77 dans la sauvegarde de la culture, la nécessité de développer des initiatives conjointes, avec des solutions innovantes qui permettent de progresser vers une position commune.

Elle a également réaffirmé la volonté de Cuba de travailler ensemble sur des objectifs qui les identifient afin de continuer à construire un avenir commun. (Source : Prensa Latina)