Díaz-Canel qualifie les relations entre Cuba et le Japon d'exemplaires et de mutuellement respectueuses

La Havane, 4 mai (ACN) Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba (CC-CCP) et président de la République, Miguel Díaz-Canel, a souligné jeudi que le Japon et notre pays ont développé au fil des ans une relation exemplaire de respect mutuel, de transparence, qui a eu le mérite de ne pas dépendre des pressions de tiers.

Le chef d’état a tenu ces propos en accueillant au Palais de la Révolution Motegi Toshimitsu, secrétaire général du Parti libéral démocrate et ancien ministre des Affaires étrangères du Japon.

Díaz-Canel a qualifié les relations qui existent entre les deux peuples et les deux gouvernements de très authentiques, de très originales et de très propres. "Cela nous a toujours permis d'aller de l'avant et d'approfondir d'importants échanges politiques, économiques et commerciaux", a-t-il déclaré.

Évoquant des moments particulièrement importants qui ont renforcé ces liens, le dirigeant cubain a rappelé les visites au Japon du commandant en chef Fidel Castro Ruz (1926-2016) et du commandant Ernesto Che Guevara (1928-1967), qui ont notamment rendu hommage aux victimes des bombardements nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki (les 6 et 9 août 1945, respectivement).

Parmi les étapes les plus récentes de ces relations bilatérales, Díaz-Canel a également souligné les visites de l'actuel Premier ministre Fumio Kishida, alors ministre japonais des affaires étrangères, en 2015, et de Shinzo Abe en 2016, en sa qualité de Premier ministre du Japon.

Il a également rappelé que dans les années 70 et 80, le Japon avait participé très directement à tout un ensemble de programmes de développement économique et social cubains. En ce sens, il a assuré que ce pays frère est perçu à Cuba comme un modèle de développement qui est aussi un point de référence.

"Le peuple cubain connaît l'histoire et la culture japonaises et les admire. Il admire la sagesse, l'industrie, l'ingéniosité, la créativité et l'innovation du peuple japonais", a-t-il déclaré.

À l'occasion de cette visite officielle, le président de la République a souligné le soutien apporté par le Japon à un ensemble de programmes économiques et sociaux de grande envergure dans les domaines de la production alimentaire, de l'agriculture, des services communautaires, des transports, de l'éducation, etc.

Il a également remercié le gouvernement japonais pour le soutien qu'il a toujours apporté à Cuba dans la résolution contre le blocus économique, commercial et financier des États-Unis.

Après avoir reconnu l'importance de la présence de Motegi Toshimitsu à Cuba dans le contexte actuel de la plus grande île antillaise, le président a ratifié : "notre volonté, notre désir et notre détermination à continuer de renforcer, d'élargir et d'approfondir les relations politiques, économiques et commerciales avec le Japon".

Le secrétaire général du Parti libéral démocrate et ancien ministre des Affaires étrangères du Japon a également évoqué les nombreux points communs qui distinguent les liens entre les deux nations et a remercié le président cubain pour ses paroles amicales.

Il a rappelé avec une joie particulière les visites du commandant en chef à Hiroshima et l'importance de sa présence dans cette ville.

En ce qui concerne la présidence des deux pays dans les organisations internationales - le Japon au sein du G7 et Cuba au sein du G77 - il a souligné l'importance d'échanger des vues et de partager des opinions de manière franche.

Au cours de ce dialogue amical, outre plusieurs membres de la délégation japonaise en visite à Cuba, étaient présents le membre du Bureau politique du PCC et ministre des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez Parrilla, Rogelio Polanco Fuentes, membre du Secrétariat du Comité central et chef du Département idéologique, ainsi qu'Alberto Blanco Silva, directeur pour l'Asie et l'Océanie du ministère des Affaires étrangères (Source : ACN).