Les gouvernements cubain et russe accordent une grande importance à leurs relations bilatérales

La Havane, 8 mai (ACN) Les gouvernements de Cuba et de la Russie accordent une grande priorité à leurs liens bilatéraux alors qu'ils célèbrent lundi le 63e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques.

Le ministère cubain des Affaires étrangères a déclaré sur son compte Twitter que les deux nations sont engagées sur la voie souveraine du développement mutuel et de la continuité des liens de fraternité entre leurs peuples respectifs.

Les échanges commerciaux et le dialogue politique entre La Havane et Moscou sont considérés par les deux parties comme stratégiques et inspirés par une profonde fraternité et solidarité. Par conséquent, les visites de haut niveau se sont intensifiées au cours des derniers mois.

Récemment, Maksim S. Oreshkin, conseiller du président de la Fédération de Russie, s'est rendu sur l'île, en compagnie de représentants de plusieurs entreprises désireuses d'investir dans l'exploitation minière, l'agriculture, le tourisme, les infrastructures et l'énergie, entre autres secteurs de l'économie nationale.

Auparavant, le ministre russe des affaires étrangères, Sergey Lavrov, s'était rendu à La Havane et avait qualifié sa visite de fructueuse après avoir tenu des réunions et des négociations avec de hauts fonctionnaires de la nation caribéenne.

Cuba accorde une grande importance à sa coopération historique de longue date avec la Russie. Le pays eurasien a envoyé des dons pour aider Cuba à faire face à Covid-19, notamment pour la production d'oxygène médical.

Il a également fait don de 25 000 tonnes de farine de blé à l'île des Caraïbes et, par l'intermédiaire d'organisations internationales, a financé le fonctionnement du centre régional cubano-russe de formation au sauvetage et à la lutte contre les incendies.

De même, les Cubains apprécient le soutien de longue date de la Russie à la demande de cessation des mesures coercitives unilatérales et de levée du blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis (Source : Prensa Latina).