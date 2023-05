Díaz-Canel insiste sur l'importance de la production alimentaire locale

La Havane, Cuba, 12 mai (ACN) Le premier secrétaire du Parti communiste de Cuba (PCC) et président de la République, Miguel Díaz-Canel, a insisté ce vendredi, lors d'une visite dans la province de Matanzas, sur l'importance vitale de la production locale d'aliments.

Le président a déclaré que les entreprises agro-industrielles et les entités de chaque municipalité directement liées à la production alimentaire ont besoin d'un plus grand élan et de meilleurs contrats pour stimuler les producteurs afin de répondre à la demande actuelle d'aliments.

Le rôle des entreprises locales doit être maximisé afin d'atteindre la souveraineté alimentaire dans les municipalités. À Matanzas, il y a des résultats, mais ils sont encore discrets par rapport au potentiel de la province, a-t-il déclaré.

Miguel Díaz-Canel a fait valoir que l'un des principaux problèmes du pays réside dans la production de lait, une question qui se pose également à Matanzas et sur laquelle nous devons travailler d'arrache-pied pour réduire les importations de cette denrée alimentaire vitale, qui nécessite des sommes importantes d'argent pour l'économie nationale.

Le président a réaffirmé que le blocus des États-Unis ne cessera pas et que, par conséquent, dans chaque coin de Cuba, tous les efforts doivent être déployés pour faire avancer le travail à la base afin de stimuler la production et de permettre à la population d'acheter des denrées alimentaires de meilleure qualité à un prix plus bas.

Selon le gouverneur de Matanzas, Mario Sabines, les entreprises de la province adoptent des mesures pour capter des revenus, 12 000 hectares de terres ont été cédés pour une gestion efficace et des foires commerciales sont organisées en priorité pour la production et la présence de denrées alimentaires.

Pour sa part, le Premier ministre cubain Manuel Marrero a souligné l'importance du sens de l'opportunité dans l'établissement d'alliances commerciales, du respect des délais de livraison de la production, de leur vérification systématique et de l'établissement de plans en fonction des besoins réels.

Marrero a signalé que les contextes sont très difficiles, c'est pourquoi il est urgent de développer des actions depuis les municipalités pour satisfaire les besoins de la population. Il a également affirmé que Matanzas devrait être un exemple pour le pays en matière de bonnes pratiques, car il y a la volonté et les conditions pour le faire.