L'OPS reconnaît, au Guatemala, la réponse de Cuba au Covid-19 (+Photo)

Guatemala, 16 mai (ACN) L'Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS), à travers ses réseaux Sarinet et Revelac, a reconnu au Guatemala les efforts de Cuba dans la lutte contre le Covid-19, a-t-on appris mardi.

La distinction accordée à la plus grande île des Caraïbes a été remise lors de la 8e réunion régionale de ces organismes de collaboration, qui a réitéré depuis lundi et jusqu'à demain, mercredi, l'importance des éléments opérationnels et intégrés des activités des virus respiratoires à potentiel épidémique et pandémique.

Le forum, qui se tient dans la ville coloniale d'Antigua Guatemala, classée patrimoine de l'humanité, cherche à maximiser les ressources disponibles, à éviter la duplication des efforts et à établir une cohérence technique (multisectorielle et multiniveau).

En outre, elle considère qu'une approche intégrée optimisera les capacités existantes des éléments partagés (planification et coordination, communication sur les risques, interventions sanitaires, entre autres) et maintiendra les éléments spécifiques et nécessaires pour chaque agent pathogène.

Le réseau des infections respiratoires aiguës sévères (Sarinet) rassemble des professionnels des Amériques au sein d'hôpitaux, de laboratoires et d'organisations partenaires impliqués dans la surveillance d'une infection respiratoire aiguë sévère (SARI).









Revelac, formé en 2013 pour l'évaluation des vaccins antigrippaux en Amérique latine et dans les Caraïbes, implique 15 pays.

Les délégations des 35 États membres de l'OPS présentes à la réunion, dont une de Cuba, espèrent renforcer les capacités de base en matière de surveillance, de laboratoire, de prévention et de contrôle et de gestion des urgences sanitaires dans les nations de la région.

La menace latente de futures pandémies causées par des virus respiratoires à potentiel épidémique et pandémique est l'un des plus grands défis de la santé publique, c'est pourquoi les experts considèrent qu'il est essentiel de maintenir, de souligner et de promouvoir les efforts collectifs des différents pays des Amériques de manière large et inclusive (Photo:PL).