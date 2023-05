Díaz-Canel souligne le renforcement des liens de Cuba avec l'émigration

La Havane, 16 mai (ACN) Miguel Díaz-Canel, Premier Secrétaire du Comité Central du Parti Communiste de Cuba (PCC) et Président de la République, a affirmé que les mesures migratoires et consulaires annoncées mardi par le Ministère des Affaires Étrangères ratifient la volonté immuable de continuer à renforcer les liens entre le pays et ses ressortissants à l'étranger.

Sur Twitter, le chef de l'État a décrit ces dispositions comme le résultat du dialogue permanent entre la nation et ses émigrants.

Le ministre des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez Parrilla, a également écrit sur le même réseau social que ces mesures s'inscrivent dans la continuité du dialogue dit "de 78", considéré comme un tournant dans les relations de Cuba avec ses émigrés.

"Cuba continue sur la voie du dialogue de 78, sous la direction de Fidel. Les mesures migratoires et consulaires annoncées par @SoberonGuzman renforcent les liens avec les Cubains vivant à l'étranger", a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

Ce matin, lors d'une conférence de presse, le directeur général des Affaires consulaires et des Cubains résidant à l'étranger du ministère des Affaires étrangères, Ernesto Soberón, a annoncé un ensemble de mesures migratoires qui entreront en vigueur le 1er juillet 2023. (Source:ACN)