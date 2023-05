Díaz-Canel évalue la stratégie socio-économique de la capitale cubaine

La Havane, 16 mai (ACN) Le président cubain Miguel Díaz-Canel tient ce mardi un dialogue avec les autorités de la capitale afin d'évaluer la stratégie socio-économique du territoire en vue de surmonter le moment complexe que traverse la nation.

Le président a déjà tenu des réunions de ce type dans les provinces de Matanzas, Artemisa, Mayabeque, Pinar del Río, Sancti Spíritus, Villa Clara et Cienfuegos, au cours desquelles ont été évalués les obstacles, les erreurs et le potentiel d'augmentation de la production alimentaire et d'autres domaines.







Roberto Morales, membre du Bureau politique et secrétaire à l'organisation du Comité central du Parti communiste de Cuba, a accompagné le chef de l'État dans cette analyse des engagements de La Havane pour obtenir de meilleurs résultats en 2023, selon le site web de la présidence.

Lors des réunions précédentes, M. Díaz-Canel a souligné la nécessité de produire les aliments consommés localement, de générer des revenus en augmentant les exportations et d'offrir à la population une plus grande variété d'approvisionnement, ce qui est essentiel pour réduire l'inflation que connaît l'île.







Le président a également insisté sur la nécessité de lutter contre la corruption et la criminalité, avec la participation de la population.

Source Prensa Latina