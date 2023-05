Le président cubain visite un salon international de l'hôtellerie (+Photo)

La Havane, 24 mai (ACN) Le premier secrétaire du Comité Central du Parti Communiste de Cuba et président de la République, Miguel Díaz-Canel, a assisté mercredi à La Havane à la IVème Foire Internationale de la Restauration, de l'Hôtellerie et des Services Touristiques (Hostelcuba 2023).

L'événement, qui réunit à La Havane une centaine d'exposants de 14 pays, se tient à Pabexpo, à l'ouest de la capitale cubaine.

Le Président a visité les différents stands et s'est entretenu avec les participants de la plus grande foire sectorielle et professionnelle de ce type dans les Caraïbes.

Il a pris connaissance des offres des différentes entreprises qui participent à cette quatrième édition, qui a débuté la veille et se terminera demain.









Le salon est une alliance entre Fira de Barcelona (Espagne) et le groupe Palco de Cuba. Il est parrainé par le ministère du tourisme et vise à présenter les nouvelles tendances du secteur.

"Nous voulons que Cuba continue à être une référence mondiale dans le secteur", a déclaré à Prensa Latina le directeur de Fira Barcelona Internacional, Ricard Zapatero. Il a expliqué que toutes les entreprises présentes offrent des produits, des solutions et des services en réponse à ceux qui, à leur tour, fournissent des services aux touristes.

Il a souligné qu'Hostelcuba est un salon pour les professionnels et les entreprises. "Les exposants viennent offrir leurs produits et services dans le but de les commercialiser, et Cuba est un bon marché car le tourisme est une priorité pour le pays", a-t-il ajouté.

La réunion est soutenue par le Portefeuille d'opportunités pour l'investissement étranger à Cuba, qui souligne dans sa version 2022-2030 la possibilité de 209 projets d'hébergement, 90 projets récréatifs, 15 projets immobiliers, 50 projets associés au tourisme de nature, 32 projets de camping, 22 projets récréatifs nautiques et 76 projets de soutien au tourisme. (Source : Prensa