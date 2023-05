Díaz-Canel : l'économie reste une priorité à Cuba

La Havane, 24 mai (ACN) Le premier secrétaire du Comité Central du Parti Communiste de Cuba et président de la République, Miguel Díaz-Canel a réaffirmé mercredi que l'économie est une priorité dans les actions promues tant par la direction du Parti Communiste que par le gouvernement.

S'adressant aux députés de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire (Parlement) à la veille de la deuxième session extraordinaire de la dixième législature, le président a décrit la situation économique et sociale tendue de l'île.

Celle-ci est marquée par une crise mondiale aiguë suite à la pandémie de Covid-19, qui a aggravé les différences et les conflits internationaux, à laquelle il faut ajouter le blocus économique des États-Unis, qui s'est intensifié avec plus de 240 mesures coercitives et l'inscription de l'île sur la liste des pays qui soutiendraient le terrorisme.

Díaz-Canel a indiqué que le scénario démographique complexe du pays était un autre élément à prendre en compte, avec une population qui vieillit rapidement et une population économiquement active de plus en plus réduite.

Face à ces variables, la nation caribéenne ne renonce pas au développement économique, mais pour ce faire, il est nécessaire de progresser dans le plan de stabilisation macroéconomique, qui comprend des actions visant à contrer l'inflation, à réduire le déficit fiscal, à combler les écarts entre les salaires et le pouvoir d'achat, et à accroître la disponibilité de devises étrangères, entre autres.

Il a ajouté que des efforts sont faits pour encourager la production alimentaire locale, mais qu'il s'agit là de l'une des dernières insatisfactions, car la nécessité d'une telle mesure n'a pas été comprise au niveau de la base.

"Aujourd'hui, le principal moyen pour la population d'accéder à la nourriture est le panier alimentaire de base fourni par l'État, qui est basé sur les importations, alors que beaucoup de ces articles pourraient être produits sur le territoire national", a-t-il déclaré.

Il a souligné l'importance de redonner à l'entreprise agricole publique le rôle qui lui revient ce qui aurait un impact non seulement sur l'augmentation de l'offre, mais aussi sur la régulation des prix et la réduction de la chaîne d'intermédiaires.

D'une manière générale, il a indiqué que l'investissement dans la production alimentaire était une priorité, avec des capitaux nationaux et étrangers, ainsi que la mise en œuvre de diverses idées envisagées dans le programme de souveraineté alimentaire et d'éducation nutritionnelle.

Il a également évoqué les prix élevés, qui nécessitent une augmentation de la production et une amélioration des contrats, ainsi que la lutte contre la spéculation, le profit et les ventes illégales.

Il a ajouté que d'autres axes de travail incluaient le développement d'un tourisme local durable, l'expansion des marchés d'origine des voyageurs et la diversification de l'offre touristique.

Il a également mis l’accent sur le faut qu’il faut mettre en valeur des capacités inutilisées dans l'industrie et d'éliminer l'immobilisme et les retards dans les questions liées au commerce extérieur et aux investissements étrangers, d'encourager les affaires avec les Cubains hors des frontières et de promouvoir la production nationale en général.

Díaz-Canel a souligné que le pays devait renforcer tout ce qui permet aux devises étrangères d'entrer dans le pays et intensifier la lutte contre la corruption. (Source : Prensa Latina)