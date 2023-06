Les gouverneurs et vice-gouverneurs de province ont été élus avec plus de 90 % des suffrages exprimés

Par accord du Conseil d'Etat, il a été décidé que l'investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, ainsi que la constitution des conseils provinciaux du Pouvoir Populaire, auront lieu dans le pays le 4 juin



Les délégués aux assemblées municipales du Pouvoir populaire, constituées en bureaux de vote, ont élu hier, au scrutin libre, égal, direct et secret, les gouverneurs et vice-gouverneurs de province.

Alina Balseiro Gutiérrez, présidente du Conseil électoral national (CEN), a souligné lors d'une conférence de presse que toutes les propositions pour les postes de gouverneur et de vice-gouverneur ont été élues avec plus de 90% des votes valides exprimés.

Elle a ajouté que, conformément au programme approuvé, le président de la République a remis le 2 mai au CEN les propositions des candidats à ces postes.

Elle a précisé que les biographies ont été reproduites et remises aux délégués des assemblées municipales du Pouvoir populaire au moins 72 heures avant la date de l'élection, comme le prévoit la Loi électorale.

Parmi les actions accomplies, a-t-elle dit, une attention particulière a été accordée à la formation des autorités électorales impliquées dans le processus, et aux députés qui, avec les présidents des conseils électoraux municipaux, ont dirigé le processus de vote. Le bulletin de vote a été conçu et imprimé par le Conseil électoral national.

Sur les 12 035 délégués qui ont participé à ce processus - 98,33 % du total - 100 % ont déposé leur bulletin dans l'urne, avec 98,44 % de bulletins valides, 0,07 % de bulletins nuls et 1,5 % de bulletins blancs.

Sur le nombre total de bulletins valides, a précisé Balseiro Gutiérrez, 11 095 étaient pour tous (93,65 %) et 752 (6,35 %) étaient sélectifs. De même, six gouverneurs ont été ratifiés dans leurs fonctions, ceux des provinces d'Artemisa, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Las Tunas et Santiago de Cuba ; tandis que quatre vice-gouverneurs, ceux de La Havane, Mayabeque, Granma et Guantánamo ont été élus en tant que gouverneurs.

Balseiro Gutiérrez a rappelé que, par accord du Conseil d'État, il a été décidé que l'investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, ainsi que la constitution des conseils provinciaux du Pouvoir Populaire, auront lieu dans le pays le 4 juin.

Elle a salué les délégués aux assemblées municipales du Pouvoir populaire, les députés et les autorités électorales qui, dans l'accomplissement de leur mission, ont mené à bien cette journée avec transparence et respect de la vérité, ce qui caractérise l'organe électoral.