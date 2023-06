Le Parlement cubain félicite Silvio Rodríguez pour le Titre de Docteur Honoris Causa

La Havane, 2 juin (ACN) Le président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire (Parlement) de Cuba, Esteban Lazo, a félicité l'auteur-compositeur-interprète cubain Silvio Rodríguez, qui a reçu ce vendredi le titre de docteur honoris causa de l'Université de La Havane (UH).

Saluant sur Twitter le statut académique en sciences sociales et humaines de cette maison de hautes études à l'artiste exceptionnel, Lazo a déclaré que l'œuvre emblématique de Silvio Rodríguez est une partie durable de la culture nationale.

Le fondateur du Movimiento de la Nueva Trova (le Mouvement de la Nouvelle Chanson Cubaine) a reçu le prix des mains de la rectrice de l'UH, Miriam Nicado, lors d'une cérémonie présidée par le président cubain, Miguel Díaz-Canel, à laquelle ont assisté d'autres hauts responsables et personnalités de l'art et de la culture de la nation.

Silvio Rodríguez est l'un des compositeurs cubains contemporains les plus reconnus au niveau national et international, et ce statut reconnaît l'étendue de son œuvre, qui comprend la composition musicale et les paroles de centaines de chansons.

Son investiture a été le point culminant du programme professionnel de la Convention scientifique internationale de l'Université de La Havane, Saber UH, inaugurée lundi dernier.